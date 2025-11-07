Correos presenta un sello del 'Juan Sebastián de Elcano' en la Escuela de Suboficiales de San Fernando

Presentación del sello que Correos ha dedicado al 'Juan Sebastián de Elcano' y que se ha presentado en San Fernando

Correos ha presentado este viernes en San Fernando un sello dedidcado al buque escuela Juan Sebastián de Elcano en reconocimiento a su papel como "símbolo de la tradición marítima y de la formación naval española".

El acto se ha celebrado en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando, y ha contado con la intervención de su comandante director, el capitán de navío David Durán Mayoral. También ha estado presente el comandante del buque escuela, el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa; y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

Se trata, concretamente, de una etiqueta ATM (sellos de valor variable) con la conocida silueta del Elcano surcando los mares.

El buque escuela -recuerda Correos- atracó en Cádiz el pasado 21 de julio tras completar su XCV Crucero de Instrucción, en el que 74 guardiamarinas recorrieron más de 19.000 millas náuticas durante 130 días de navegación por América, cruzando por primera vez en su historia el Cabo de Hornos.

La etiqueta ATM dedicada al buque escuela Juan Sebastián de Elcano cuenta con dos versiones: una fechada del 7 de noviembre, presentada oficialmente en el acto y acompañada de matasellos conmemorativo en tinta azul, sobre especial de primer día y tarjeta postal; y otra general que estará disponible en el stand de Correos durante EXFILNA-JUVENIA 2025 en el Baluarte de la Candelaria, donde también se puede adquirir la tarjeta. Además, en el mismo stand está disponible una tercera etiqueta ATM con la imagen de la Catedral de Cádiz, que completa la propuesta visual de la muestra. Todas las etiquetas están impresas en papel térmico autoadhesivo y son válidas para franqueo nacional e internacional. Conocidas como sellos de valor variable, estas emisiones temporales adaptadas al evento ofrecen diseños y tarifas personalizables, enriqueciendo la experiencia filatélica de los visitante.

Presentación del sello que Correos ha dedicado al 'Juan Sebastián de Elcano' en San Fernando / Correos

El acto se ha llevado en el contexto de EXFILNA-JUVENIA 2025, que se celebra en Cádiz, en la que se ha puesto en circulación de una hoja bloque dedicada a la Casa Real Española. Esta emisión rinde homenaje a su papel histórico en España, así como a su presencia en la filatelia como reflejo de la identidad nacional.

La hoja bloque incluye dos sellos dedicados a S.M. el Rey Felipe VI y a S.A.R. la Princesa de Asturias, con un valor facial de 6 euros cada uno, en formato cuadrado y acabado mate, destacando por su elegancia y sobriedad. La tirada limitada de 60.000 ejemplares convierte esta emisión en una pieza de especial interés para coleccionistas y aficionados.

Se trata de la primera emisión con sellos del Rey y la Princesa juntos, motivo por el cual se ha optado por este formato especial. La emisión, realizada en calcografía, se acompaña de una prueba de artista impresa en offset más calcografía, con una tirada limitada de 10.500 unidades. Estas piezas destacan por su tratamiento excepcional, su valor estético y su carácter exclusivo.

La emisión está disponible también en las oficinas de Correos, en la plataforma Correos Market y contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 91519719.