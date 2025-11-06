El Baluarte de la Candelaria acoge la 63ª Exposición Filatélica Nacional y la 29ª Juvenil hasta el domingo

Cartel de Juvenia, con la imagen de Batillo, personaje de La Tía Norica.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha sido el lugar elegido para la presentación de dos imágenes muy representativas de la ciudad que se han convertido en sellos. Se trata de la propia fachada del Consistorio gaditano, con la plaza de San Juan de Dios a sus pies, y la de Batillo, personaje icónico de la compañía de títeres de la Tía Norica. Además, este último es el protagonista del cartel oficial de la 29ª Exposición de Filatelia Juvenil (Juvenia), que se celebra desde ayer y hasta el próximo domingo junto a la 63ª Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) en el Baluarte de la Candelaria.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, fue la encargada de presentar estos sellos y estas citas juntos al presidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), José Antonio Arruego, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera. La edil se mostró encantada con la elección de ambas imágenes, representativas de "nuestra ciudad, nuestra historia y nuestra cultura". El Ayuntamiento que definió como "la casas de todos los gaditanos" y Batillo, un personaje "clave" de la Tía Norica, una compañía que tiene más de 200 años y que es "todo un honor" tener en nuestra ciudad.

José Antonio Arruego enfatizó la elección de Cádiz como sede de ambas exposiciones y las facilidades prestadas desde el Ayuntamiento para encontrar un lugar adecuado para celebrarlas. "Es el mejor espacio que podíamos encontrar porque podemos desarrollarlo todo", afirmó, ya que acoge Exfilna, Juvenia y estands y actividades hasta el día 9. Ya ayer, primer día del evento, se notó "una gran afluencia de público", destacó José Antonio Arruego, quien resaltó la presencia de muchos niños que pueden "asegurar el futuro de la filatelia. Nos interesa el relevo generacional", subrayó.

Por su parte, Nuria Lera mencionó la cada vez mayor presencia de instituciones y organismos en ambas citas y la cantidad de actividades que se llevarán a cabo "para intentar acercar la filatelia a otro tipo de público". La directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos señaló que esta entidad pretende que los sellos y todo lo que representan se conozcan porque "te tiene que sonar para que te empiecen a gustar". Nuria Lera adelantó que Cádiz está presente no solo en las dos imágenes destacadas anteriormente, si no que por su importante papel en los orígenes de la filatelia, se ha querido incorporar con otros espacios muy reconocibles en forma de sellos y que son el Puente de la Constitución de 1812, la Catedral, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano o el Gran Teatro Falla, entre otros.

Programa de Exfilna y Juvenia 2025

A continuación detallamos el programa de actos y el horario de ambas exposiciones que tienen como escenario el Baluarte de la Candelaria.

Jueves 6 de noviembre

16.00 horas. Tercera actuación del Jurado Calificador.

17.00 horas. Charlas por parte de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal: 'Un viaje en el tiempo a través del correo', impartida por José Manuel Rodríguez Gutiérrez e 'Historia de un cartero en Cádiz', por Gaspar Martínez Lorente.

17.05 horas. Visitas escolares.

Viernes 7 de noviembre. Día de la Casa Real Española

09.30 horas. Cuarta actuación del Jurado Calificador.

10.00 horas. Apertura al público EXFILNA-JUVENIA 2025

10.00-12.00 horas. Presentación y stand filatélico ATM Buque Escuela Juan Sebastián Elcano (pendiente confirmación).

11.00 horas. Visitas escolares.

11.30 horas. Presentación Jerez 2031 candidatura 'Capital Europea de la Cultura'. Matasellos conmemorativo y tarjeta especial TUSELLO. Vino de honor ofrecido por la Bodega Cayetano del Pino, con venenciador.

16.00 horas. Visita programada a la ciudad. Teatro Romano, Barrio del Pópulo y Casa de la Camorra. Acompañados por el historiador Juan Antonio Vila Martínez. Aforo limitado con adquisición de ticket en el stand de FESOFI.

18.30 horas. Actuación Agrupación Cuarteto Inclusivo en el Baluarte de la Candelaria.

19.00 horas. Charla coloquio Maximofilia. Colección 'Mujer tuvo que ser', por Francisco Velázquez Barroso; presidente de la Sociedad Filatélica Gaditana y Juan Antonio Casas Pajares; presidente de ASEMA.

Sábado 8 de noviembre. Día Juvenil

10.00 horas. Apertura al público EXFILNA-JUVENIA 2025. A lo largo de la jornada matinal tendrá lugar una muestra de dibujo al aire libre en vivo del grupo Urban Sketchers Bahía de Cádiz.

10.00 horas. Presentación sello 'Puentes de España. Puente de la Constitución 1812. Cádiz'. (lugar pendiente de confirmación).

10.15 horas. Encuentro Jurados con los expositores que previamente lo hayan solicitado en el stand de FESOFI.

11.00 horas. Presentación de la tarjeta TUSELLO y el TUSELLO 40 años teatro títeres Tía Norica. Representación de títeres La Tía Norica.

12.00 horas. Charla coloquio con participantes del concurso 'Dibuja un sello para Cádiz'. Entrega premios a los ganadores.

13.00 horas. Taller Historia del Sello de Correos 'Buscando en el baúl de los recuerdos', por Lola Fontecha y Paco Velázquez.

17.00 horas. Conferencia coloquio sobre los correos de Cádiz con Cuba, por Francisco Piniella Corbacho, Rafael Macarrón Pliego, Esteve Domenech i Baño y Miguel González Saucedo.

21.00 horas. Cena de clausura en el restaurante en el Hotel Cádiz Paseo del Mar, Meliá, con entrega de medallas de EXFILNA’25 a los expositores presentes. Entrega de las medallas, del año 2025, individual y colectiva de FESOFI y entrega de las medallas año 2025 al Mérito Filatélico (adquisición de ticket en el stand de FESOFI).

Domingo 9 de noviembre

10.00 horas. Apertura al público EXFILNA-JUVENIA 2025.

13.00 horas. Clausura exposiciones y desmontaje.

15.00 horas. Entrega de colecciones.

Horario: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingo de 10.00 a 14.00 horas.