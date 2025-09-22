Cádiz Romana recorrerá el mundo gracias al sello de la Sociedad Filatélica Gaditana

El centro cultural Ancha 16 ha sido el escenario elegido para la presentación del sello y la tarjeta potal que recoge el cartel de Cádiz Romana, obra del autor gaditano Pablo Fernández-Pujol. La concejala de Cultura, Maite González, el vicepresidente de la Sociedad Filatélica Gaditana, Juan Antonio Casas, y el director de la oficina principal de Correos de Cádiz, Víctor de la Torre, han sido los encargados de presentarlos.

La edil del Ayuntamiento de Cádiz resaltó el trabajo tanto de la Sociedad Filatélica Gaditana como de la Oficina de Correos "porque siempre que hay un acto importante en nuestra ciudad, siempre que hay una actividad o programación, siempre que hay que poner algo en pie de nuestra ciudad y nuestra gente, ellos están. En cualquier iniciativa que se les proponga, participan y nos vuelven a dar un empujón. Un empujón que creo que es importante porque no solamente sitúan y posicionan a la gente de Cádiz, si no que con estos sellos, con lo que supone esta manifestación de comunicación entre todos y todas, gracias a ellos, tenemos a Cádiz Romana en la calle".

También valoró el trabajo del pintor Pablo Fernández-Pujol porque "la obra de arte que va a ilustrar este sello es una maravilla. Todo lo que intentábamos trasladar del Cádiz Romana se plasma perfectamente".

Por su parte, Juan Antonio Casas también agradeció la disposición de Fernández-Pujol "sobre todo a la hora de hacer la tarjeta máxima, porque no podía tener el fondo negro por el matasellos y ha sido tan generoso que nos ha mandado hasta seis bocetos con distintos fondos". El vicepresidente de la Sociedad Filatélica Gaditana aclaró que este sello conmemorativo no puede comprarse ni en Correos ni en estancos ya que pertenece al apartado Tusello, en el que se personalizan los sellos y solo lo puede vender la persona o entidad que lo ha solicitado y pagado. En este caso quien quiera adquirir un sello con la imagen de Cádiz Romana deberá dirigirse a la Sociedad Filatélica Gaditana. Es de curso legal y es válido para todas las cartas o postales de hasta 20 gramos, por lo que puede ir dirigido tanto a cualquier localidad de España como al resto del mundo, pagando el franqueo correspondiente.

Además del sello, también se pone a la venta la denominada tarjeta máxima filatélica, un tipo de postal conmemorativa en la que el fondo es diferente, en este caso blanco, con un matasellos especial de Cádiz y el propio sello.

Juan Antonio Casas recalcó que como afirmó la concejala "estamos con las cosas que pasan en la ciudad: Semana Santa, Carnaval, regatas, el Cádiz CF... Todo lo que se nos solicita, aquí estamos. Y si alquien se quiere dirigir a nosotros, solo tiene que buscarnos". Al hilo añadió que el año que viene se sumarán al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con un sello especial.

Por último, Víctor de la Torre señaló que gracias a esta iniciativa "Cádiz va a viajar por el mundo y cualquier persona que vea este sello puede indagar sobre la historia de nuestra ciudad. Van a conocer lo orgulloso que está Cádiz de su historia".