Más de 30.000 euros para el contrato del 'nuevo' San Antón en San Fernando

Celebración de San Antón, el pasado mes de enero, en la parroquia de la Oliva coincidiendo con la festividad del santo

El montaje y la decoración del 'nuevo' San Antón que el Ayuntamiento de San Fernando celebrará finalmente el próximo 12 de abril tendrá un coste de 30.233,18 euros. Al menos así se desprende del contrato que se acaba de licitar con este objeto, justo después de que el equipo de gobierno anunciara la fecha definitiva para celebración de la fiestas de las mascotas.

En este sentido, ya el pasado sábado la alcaldesa, Patricia Cavada, adelantaba que la celebración de San Antón tendría este año un carácter muy particular más allá de la polémica suscitada por el cambio de fecha por su cuidada estética y decoración, que se quería convertir -al igual que se ha hecho con otras fiestas- en una seña de identidad. Así, anunciaba la recreación de un parque inglés de los años 50 para ambientar las diferentes actividades que en esa jornada se organizarán en torno a las mascotas.

El contrato, que se ha licitado este lunes, especifica ya la fecha del 12 de abril para la celebración de San Antón y atañe a los servicios de producción técnica, montaje de infraestructuras, decoración y dinamización de esta jornada considerada como la 'fiesta de las mascotas' que durante más de 30 años se ha venido celebrando en torno a la festividad de San Antón, el 17 de enero o fechas próximas.

Celebrado San Antón en el Parque de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

En este sentido, el pliego de condiciones describe cuatro "hitos" en la celebración de esta jornada, que contará así con una zona de actividades para exhibiciones, concursos, reconocimientos y bendición de animales, una zona de barras, una zona de carpas y una marcha canina por la ciudad.

Las zonas se diferenciarán con vallas blancas "que proporcionará el Ayuntamiento de San Fernando" y contará con 20 carpas blancas para protectoras y entidades colaboradoras así como para dar cabida a la zona de información e inscripción en los concursos.

Habrá también una zona de actividades, que estará ubicada frente a la grada semicircular del Parque, donde se desarrollará la entrega de trofeos, reconocimientos y la bendición de los animales. En el contrato se especifica que el adjudicatario tendrá que asumir su decoración, que incluirá "la instalación del césped artificial proporcionado por el Ayuntamiento".

Especial atención al santo después de la polémica del cambio de fecha

El contrato incluye el exorno floral del "palio" de San Antón que -se concreta- será trasladado al auditorio del Parque para su "adoración".

Con respecto al santo, se contempla también la producción e instalación de "una lona impresa que recubra el 'palio' por sus los cuatro lados" así como la ejecución de "un panel autoportante con gráfica para la explicación del origen de la festividad de San Antón", que medirá 1x2 metros. Entre las actividades acostumbradas, se menciona también en el contrato la realización de la bendición de San Antón.

Resulta evidente que desde el Ayuntamiento de San Fernando se insiste especialmente en hacer ver que se cuida la faceta religiosa tras la polémica suscitada por el cambio de fecha, que ha optado por eliminar su celebración en torno a la fecha del 17 de enero -coincidiendo con la festividad del santo- aludiendo a cuestiones como el frío o la complicada situación meteorológica que se vive en estas fechas. También en un primer momento se anunció el traslado de esta celebración a una fecha "en torno al 28 de marzo" para hacerla coincidir con la conmemoración de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal. Pero dicha opción, que coincidía además con las vísperas de la Semana Santa, se ha descartado también finalmente y en el último comunicado remitido por el Ayuntamiento -el pasado fin de semana- se evita cualquier alusión a esa coincidencia con la citada norma animalista.