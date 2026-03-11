Continúa la programación del 8M en San Fernando: Paloma San Basilio, Lalachus y más citas para reivindicar la igualdad de la mujer

La programación organizada por el Ayuntamiento de San Fernando con motivo del 8M -Día Internacional de la Mujer- continúa esta semana con nuevas propuestas abiertas a la ciudadanía. Así, este miércoles 11 de marzo, a las 18.30 horas, en el Centro de Congresos, se proyectará el documental Ellas en la ciudad, seguido de un coloquio con su directora, Reyes Gallegos Rodríguez, doctora arquitecta y fotógrafa.

La obra narra la historia de mujeres que llegaron a ciudades que inicialmente les daban la espalda y cómo lograron transformarlas, un trabajo que recientemente ha sido reconocido con el Premio Carmen a Mejor Largometraje Documental. Tras la proyección, el público asistente podrá intercambiar impresiones con la directora sobre el proceso de creación y el impacto social del documental.

El jueves 12, a las19.30 horas en el Teatro de Las Cortes, Paloma San Basilio protagoniza Dulcinea, una obra que confronta el ideal femenino construido desde el imaginario masculino con la realidad de las mujeres, estableciendo un paralelismo plenamente vigente. La pieza reinventa al personaje de Cervantes, dando voz y perspectiva propia a la famosa 'dama'. El espectáculo -cuyas entradas ya están agotadas- mezcla textos del Siglo de Oro, canciones y monólogos que exploran la realidad de Aldonza frente al ideal de Dulcinea.

La agenda también incluye propuestas culturales en clave de humor. Los días 13 y 14 de marzo, a las 20.00 horas, el Real Teatro de las Cortes acogerá el espectáculo K decirte k no sepas, protagonizado por Lalachus y Bertus, un viaje al pasado que revisa con humor y desenfado algunos de los hitos más representativos de la cultura millennial.

Otro de los eventos destacados llegará el 18 de marzo en el Centro de Congresos, a partir de las 18.00 horas, con el encuentro Con voz de mujer: La conversación es el inicio de algo extraordinario, organizado por la Cadena SER. Este espacio reunirá a mujeres de distintos ámbitos —deporte, periodismo, música, literatura o arte— que compartirán sus experiencias vitales y profesionales en un formato de conferencias y entrevistas pensado para inspirar, reflexionar y aprender colectivamente. El encuentro contará con la participación de Samantha Hudson, Carolina Ferre, Yolanda Domínguez, Mara Mariño y Mabel Lozano.

Acto institucional del 8M en el Teatro de las Cortes de San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

La programación del 8M también incluye actividades educativas dirigidas al alumnado de los institutos de la ciudad. Durante estos días se desarrolla el programa Creamos el mundo en igualdad: conocemos a las mujeres que inventan el mundo, impartido por Diferencia2 y dirigido a estudiantes de 2º y 3º de ESO. Esta iniciativa busca poner en valor el papel de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia, recuperando figuras relevantes que han sido invisibilizadas y dando a conocer inventoras cuyas aportaciones forman parte de la vida cotidiana.

Asimismo, el Centro de Congresos acogerá nuevamente mañana la representación del monólogo No solo duelen los golpes, dirigido al alumnado de los institutos de San Fernando y protagonizado por Pamela Palenciano. La propuesta combina teatro y coloquio posterior, convirtiéndose en una herramienta pedagógica de gran impacto para la adolescencia.

Abre sus puertas en San Fernando la exposición 'Mujeres' de Antonio Mota / Juan Antonio Sánchez Bernal

A través del humor, la ironía y su propia experiencia vital, la artista desmonta los mitos del amor romántico y visibiliza las violencias machistas cotidianas, fomentando la reflexión crítica sobre los estereotipos de género y las relaciones afectivas.

Además, durante estos días permanece abierta en el espacio expositivo El Patio de Real 63 la exposición Mujeres, del reconocido artista Antonio Mota, una muestra integrada en la programación del 8M. La exposición se presenta como "hermana gemela" de otra instalada en la Sala Era, coincidiendo con el 36 aniversario de este espacio cultural.