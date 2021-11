La construcción del Planetario Meridiano Cero en San Fernando, a punto de licitarse

La construcción del Planetario Meridiano Cero en el Parque del Barrero saldrá pronto a licitación con una inversión de 709.165,53 euros. "Tiene un enorme potencial por donde está y su vinculación al Real Observatorio de Marina", defiende la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

El proyecto contempla unas instalaciones de 338 metros cuadrados, que en parte estarán semienterradas, para aprovechar los desniveles del terreno y la ladera existente, una manera de fomentar la eficiencia energética gracias a unas condiciones térmicas "inmejorables", en palabras de la regidora. "Se ha impregnado con el sello de San Fernando: con un alto componente tecnológico y la sostenibilidad en el alumbrado, en los revestimientos e incluso en el diseño constructivo", apunta en referencia a ese uso de los desniveles.

Tendrá, según el proyecto de la empresa Estudio La consulta Arquitectos, una cúpula de 6 metros de altura para ver proyecciones con capacidad para hasta 50 personas. Constará de un vestíbulo exterior y una planta que se distribuirá en zona expositiva y un espacio central dedicado al contenido del planetario, además de zonas administrativas y aseos. En el exterior se crearán sendas transitables y zonas verdes, además de un mirador anexo al edificio.

"Es un proyecto que desde su origen ha contado con mucho respaldo, con adhesiones fundamentales, incluso era una reivindicación de la Agrupación Astronómica de San Fernando que ya planteó un proyecto hace muchos años. Se ha contado con la Universidad de Cádiz", recuerda Cavada sobre esta apuesta que también cuenta con el apoyo del Observatorio de la Armada.

El gobierno enmarca este proyecto en su estrategia para potenciar las singularidades de La Isla como una manera de generar actividad económica y atraer visitantes. "Tenemos mucho que ofrecer", destaca la alcaldesa isleña. A esta idea responde la elaboración de un calendario de actos para dinamizar el comercio y la hostelería, donde se incluye Halloween, la potenciación de Las Cortes y la apuesta por tres cuestiones concretas: la playa de Camposoto, la figura de Camarón y el Planetario Meridiano Cero.

"La playa de Camposoto ha pasado de ser desconocida para personas del entorno a convertirse a ser un referente con las mejoras de accesibilidad, de los servicios, y los equipamientos e instalaciones nuevas", pone de ejemplo. La figura de José Monje Cruz se ha reforzado con el centro de interpretación sobre el cantaor, el Museo Camarón que hacen que "San Fernando forme parte de los circuitos obligados del flamenco", añade.

La tercera pata, el Planetario, estaba en esa estrategia con un origen: el Observatorio. "Un referente internacional científico, de la investigación, pero había que ir más allá, más allá de visitas a las instalaciones, incluso con jornadas", señala la dirigente socialista. Faltaba, puntualiza, una pieza de divulgación científica pero con importancia desde el punto de visto turístico.

Su construcción está a días de salir a licitación con la publicación de los pliegos en la plataforma de contratación del Estado, pero el equipo de gobierno se adelanta en su anuncio con la intención de que las empresas especializadas tengan tiempo para preparar sus propuestas. En concreto se espera que se publique en un plazo máximo de 10 días, lo que abrirá un periodo de presentación de ofertas de 26 días. Tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

"Con la excusa del Observatorio, se suma un equipamiento atractivo desde el punto de vista turístico y de ocio. A qué niño no le gusta observar las estrellas, qué profesor no se va a ver atraído por visitar un planetario junto a un Observatorio tan importante, qué padre de familia no va a ver una oportunidad de disfrutar de una jornada en el planetario incluso con la posibilidad de conocer el Observatorio o incluso disfrutar del parque infantil astronómico", cuestiona Patricia Cavada.