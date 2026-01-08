Conferencia y exposición sobre el Archivo Garófano en San Fernando

La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes retomará su actividad tras las fiestas navideñas siguiendo la programación prevista en el curso académico 2025-2026. De esta manera, el martes 13 de enero tendrá lugar en el centro de congresos de San Fernando un acto que englobará una conferencia y la inauguración de una exposición dedicadas al llamado Archivo Garófano. Se trata de la importante colección de fotografías que fueron propiedad de Rafael Garófano Sánchez, un tesoro documental custodiado y difundido por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, institución que recibió este material como donación por parte del historiador y referente nacional en cuanto a la investigación de la historia de la fotografía con una veintena de libros publicados. afael Garófano, nacido en San Fernando en 1947, falleció en diciembre de 2023.

La conferencia llevará por título De La Isla a la Tacita. Colección fotográfica Garófano, y estará a cargo de Santiago Saborido Piñero, director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y de Ana Martín de Oliva Garófano, restauradora y gestora patrimonial. Serán presentados por la académica María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Posteriormente, y en el mismo centro de congresos Cortes de la Real Isla de León, será inaugurada una exposición que llevará por título el mismo nombre que la citada conferencia, y que podrá visitarse hasta el jueves 5 de febrero.

Desde la Academia isleña se destaca que el horario de inicio de la conferencia será a las 19.00 horas, media hora antes de lo habitual en sus convocatorias dada la coincidencia de dos actos: la conferencia y la exposición.

La entrada es libre hasta completar el aforo.