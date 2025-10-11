Estas son todas las actividades programadas por la Academia de San Romualdo para el curso 2025-26 en San Fernando

La Academia de San Romualdo dará comienzo al nuevo curso 2025-26 el próximo martes 14 con la conferencia inaugural titulada Calidad jurídica del actual proceso legislativo, que correrá a cargo de Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. Será la primera cita de una nutrida programación que se extenderá hasta el próximo mes de junio y que repetirá su formato habitual de conferencias cada martes a las 19.30 horas en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León. Miguel Delibes de Castro o Rafael Rebolo López serán algunos de los invitados. Y el Pregón de la Navidad, que se organiza con el Ayuntamiento de San Fernando, correrá a cargo de la escritora Carmen Guaita.

"La Academia continúa cumpliendo así con su principal objetivo, reflejado desde siempre en los fines y funciones de sus estatutos: fomentar todas aquellas actividades culturales que se consideren beneficiosas para el estudio y difusion de las Ciencias, las Letras y las Artes a través de la organizacion de conferencias, mesas redondas, seminarios, recitales, exposiciones, certámenes y cualquier otra manifestación de carácter cultural", afirma la entidad al dar a conocer la treintena de actos que articularán la programación del nuevo curso. Estos son todos ellos:

Octubre

Martes 14. Sesion solemne de apertura de curso. Conferencia inaugural Calidad jurídica del actual proceso legislativo, a cargo de Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, academico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Martes 21. Ingreso como académico correspondiente de Ángel Luis Cervera Fantoni, doctor en Historia y en Economía, que pronunciará el discurso La ayuda de España y su Armada a la independencia de los Estados Unidos.

Martes 28. Hitos históricos en la costa oeste de la Isla de León, siglos XVIII-XX, conferencia a cargo de Miguel Ángel Lopez Moreno, ex jefe del Laboratorio de Pólvoras y Explosivos de la Zona Marítima del Estrecho.

Noviembre

Martes 4. De lunares hasta la bandera, estéticas romaníes en el imaginario español, conferencia a cargo de Carmen Heredia Martínez, doctora en Artes y Humanidades.

Martes 11. Ingreso como académico correspondiente de Jesús Romero Aragón, director del Museo de Chiclana, que pronunciará el discurso titulado El poeta, las fronteras y el mundo.

Martes 18. Los territorios españoles del Golfo de Guinea, conferencia a cargo de Carlos Quijano Junquera, coronel de Artillería del Ejército de Tierra y doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Martes 25. La sonata patética de Ludwig Van Beethoven, master class a cargo de Manuel Pérez Rodríguez, acompañado al piano por Adrián Pérez Barbero, alumno del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, de Córdoba.

Diciembre

Martes 2. La Navidad en la obra de Ferrándiz, conferencia a cargo de María Fidalgo Casares, académica de San Romualdo.

Sabado 13. A las 19.00 horas, Pregón de la Navidad en el Real Teatro de las Cortes, a cargo de la escritora Carmen Guaita Fernández , y concierto de Navidad.

Enero

Martes 13. De La Isla a la Tacita: colección fotográfica Garófano, conferencia a cargo de Santiago Saborido Piñero, director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, y de Ana Martín de Oliva Garófano, retauradora y gestora patrimonial. A continuación se inaugurará la exposición del mismo nombre, que podra visitarse hasta el 5 de febrero.

Martes 20. Estimulación musical en el embarazo, conferencia a cargo de Ana María Pérez Pérez, musicóloga experta en educación musical en el embarazo y primera infancia.

Martes 27. La manzanilla, el vino de la alegría y la libertad, conferencia a cargo de Manuel Barbadillo Eryzaguirre, arquitecto y presidente del consejo de administración de Bodegas Barbadillo.

Febrero

Martes 3. Cómo se salvó la nación en 1810: relato de la defensa de La Isla, conferencia a cargo de Vicente Gonzalvo Navarro, coronel de Infantería de Marina.

Martes 10. El Parque Nacional de Doñana, conferencia a cargo de Miguel Delibes de Castro, doctor en Ciencias Biológicas y ex director de la Estación Biológica de Doñana.

Martes 24. Orígenes de la guitarra eléctrica, a cargo de Pablo Ruiz Ocana, doctor en Medicina.

Marzo

Martes 3. Toma de posesión de una plaza de académico de número de Antonio Pazos garcía, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada y doctor en Ciencias Físicas. Pronunciará el discurso Terremotos y maremotos: las cicatrices de la tierra.

Martes 10. A las 20.00 horas, representación en el Real Teatro de las cortes de la obra Asamblea de Mujeres, de Aristófanes, por el grupo de teatro Balbo, dirigido por Chema de la Flor Méndez.

Martes 17. El universo en general, desde los sistemas planetarios al Big Bang, conferencia a cargo de Rafael Rebolo López, doctor en Astrofísica y ex director del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Martes 24. Las heridas de guerra medievales, conferencia a cargo de Carlos Vara Thorbeck, académico de San Romualdo.

Abril

Martes 7. Vida cotidiana en el molino del Zaporito. Los escritos de Dolores Tirry Lacy y Manuel de Molina y Tirry, IV Marqués de Ureña, conferencia a cargo de María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de San Romualdo.

Martes 14. Las cántigas de Alfonso X en la Catedral de Sevilla, conferencia a cargo de Miguel Cruz Giráldez, académico de San Romualdo.

Martes 21. De cómo Antonio de Ulloa observó un eclipse solar desde la mar y de lo que entonces concluyó, conferencia a cargo de Teodoro López Moratalla, académico de San Romualdo.

Martes 28. El legado de Victoria de los Ángeles, audición comentada a cargo de Helena Mora Gutierrez y de Marc Busquets Figuerola, presidenta y director artístico de la Fundación Victoria de los Ángeles.

Mayo

Martes 5. Ellas dan un paso al frente (mujeres en la edad de plata), conferencia a cargo de Ana Rossetti, escritora.

Martes 12. La importancia de la prevención de las caídas en las personas mayores: todos estamos implicados, conferencia a cargo de Javier Benítez Rivero, doctor en Medicina y especialista en Geriatría.

Martes 19. El reloj óptico, conferencia a cargo de Héctor Álvarez Martínez, capitán de corbeta del Cuerpo General de la Armada y jefe de la Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada.

Martes 26. Ingreso como academico correspondiente de Manuel Barrios Casares, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, que pronunciará el discurso La filosofía y el mar. Una reflexión sobre origen y fin de la disciplina.

Junio