Inaugurada en San Fernando la exposición 'Fotocrónica 2024' de la mano de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz

Las dependencias municipales del Castillo de San Romualdo acogen desde este miércoles la exposición Fotocrónica 2024, que llega a San Fernando de la mano de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cádiz y el Ayuntamiento isleño.

La muestra, como su nombre indica, recoge una cuidada selección de fotografías que reflejan "las imágenes más impactantes y relevantes" de la actualidad del pasado año.

Concretamente, se trata de 25 fotografías impresas en gran formato, en las que se captan los principales acontecimientos sociales, culturales y deportivos que marcaron la provincia durante el año.

Inaugurada la exposición Fotocrónica 2024 en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

En esta edición de Fotocrónica participan 16 profesionales del fotoperiodismo gaditano, con fuerte presencia de la Bahía, La Janda y el Campo de Gibraltar. Los fotógrafos que forman parte de la exposición son Andrés Carrasco, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández 'Kiki', José María Reyna, Juan Carlos Toro, Julio González, Manu García, Miguel Gómez, Nacho Frade, Lourdes de Vicente y Román Ríos. Cada imagen refleja el compromiso de estos profesionales con el relato visual riguroso y cercano de la actualidad, ofreciendo un testimonio gráfico del año 2024 en la provincia.

¿Cuándo se puede ver?

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de noviembre de 2025 en el Castillo de San Romualdo, San Fernando, con horarios de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00, y fines de semana y festivos de 10.00 a 14.00. Los asistentes podrán llevarse un catálogo gratuito que recoge todas las obras expuestas, mientras que la muestra cuenta con publicidad en lona de fachada, cartel y display plástico, garantizando una experiencia visual completa.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz con la difusión de la fotografía periodística, destacando la relevancia del trabajo de los profesionales locales y ofreciendo al público una mirada profunda y reflexiva sobre los hechos que marcaron el año 2024.