El Festival de Teatro Aficionado vuelve a escena en San Fernando con seis funciones

El teatro aficionado volverá a adueñarse del principal escenario de San Fernando entre el 21 y el 30 de octubre para poner de manifiesto la buena salud de la que goza en la localidad y el nivel que han alcanzado sus grupos teatrales. Lo hará con una cuidada programación integrada por seis funciones que, a lo largo de dos semanas, darán forma a este festival que La Isla celebra desde hace ya nueve años: el José María Castañeda, que lleva el nombre del que fuera uno de los principales impulsores de esta pasión por el teatro en la ciudad.

Rodeada de los miembros de estos grupos de teatro locales, la alcaldesa, Patricia Cavada, y la delegada de Cultura, Pepa Pacheco, han dado a conocer este miércoles en el mismo Teatro de las Cortes -donde se celebrarán todas las representaciones- la programación de esta novena edición de la Semana del Teatro Aficionado, "que ha ido adquiriendo cada vez un mayor renombre, un mayor reconocimiento tanto en San Fernando por parte de nuestros propios vecinos como en el exterior". Prueba de ellos son los llenos absolutos que se registraron el pasado año y que, evidentemente, se esperan repetir este año.

Hay ocasiones, incluso, en las que el propio Teatro de las Cortes se ha quedado "corto de aforo", como ha recordado la regidora isleña. "Pero ese trabajo amateur que hacen los grupos -hasta 10 hay ya en San Fernando- se ve recompensado al poder representar las obras en un espacio tan emblemático como este".

El festival -ha afirmado la alcaldesa- "permite dar visibilidad y constatar el cada vez mayor prestigio que tiene la actividad cultural y del teatro amater en San Fernando, a la vez que marca un hito de coherencia por el respaldo de este Ayuntamiento a la cultura".

Con esta apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por el teatro aficionado, "no solo damos la oportunidad a muchas personas para que se acerquen a disfrutar del trabajo de estos grupos sino que también impulsa las relaciones entre las distintas compañías". "A la hora de organizar, preparar, planificar, coordinar todo el festival se genera también esa sinergia positiva, se comparten experiencias y siempre se aprende. Y eso es enriquecedor", ha manifestado también Cavada.

Las entradas para las funciones ya están disponibles a través de la plataforma digital de venta del Teatro de las Cortes, aunque también podrán adquirirse en la taquilla física una hora antes de cada representación, así como los martes de 11.00 a 13.00 horas y los jueves de 17.30 a 19.30 horas.

Las representaciones darán comienzo a las 20.00 horas. Cinco de los seis grupos que participan en el festival son de la localidad. Se trata de la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre, Candiles, Simpatía (Círculo de Artes y Oficios), Impulsos (Clara Campoamor) y Teatro Studio-EME Teatro. A ellos se sumará La Gaviota Teatro, de Cádiz, en calidad de compañía invitada.

Cavada ha adelantado también que para 2026 se prepara un festival muy especial ya que se celebrará su décimo aniversario. De hecho, ha apuntado, hay algunos grupos y asociaciones que ya están trabajando en sus propuestas de cara a esta fecha redonda.

Las representaciones previstas