El concurso de romanceros de San Fernando comienza una nueva edición que reunirá a 32 participantes

Una de las actuaciones de la pasada edición del concurso.

Tras la excelente acogida de los últimos años, el concurso de romanceros que convoca el Ayuntamiento de San Fernando vuelve a confirmar su buena salud con la participación de 32 romanceros. El certamen comenzará este martes en el centro de congresos a partir de las 18.00 horas.

Así, este 17 de febrero actuará ‘Capitán ¿Cómo está la cosa?’, ‘No hace frío, hace humedad’, ‘Dj papelillos in session’, ‘Zencillo y natural, romancero espiritual’, ‘La mama’, ‘El Rey Guetón’, ‘¿Coherlo ahí?’, ‘Cambié la marsellesa por la Cuesta de las Calesas’, ‘Las pisoteás’, ‘Afina la nota, Roca’ y ‘Un romancero mu nobelero’.

El 18 de febrero será el turno de: ‘Los reyes catódicos’, ‘¡¡¡Hasta los santos ojones!!!’, ‘El gran anfitrión’, ‘¡Esto es Cádiz y aquí hay que Mad Max!’, ‘Baja la basura, Paco’, ‘El tiempo entre costuras’, ‘La del paquete’, ‘El cobrador del frac’, ‘La verdadera historia de Dr. jekyll y Mr. gay’ y ‘El que echaron del parnaso y le dieron un repaso’.

El 19 de febrero participarán: ‘¡Quillo que dejes ya de inventar!’, ‘Con los dos pies por delante’, ‘El tío Iosé’, ‘Er romanpeo’, ‘No me invites al convite’, ‘María Pita se irrita’, ‘El contactado’, ‘Ulises 58’, ‘De profesión, arquero’, ‘Er papi el enigma de otra galaxia’ y ‘Cuando me iba a jubilá me llaman pa trabajá’.

Como novedad este año, el certamen contará con un Punto Romancero ubicado en la misma puerta del centro de congresos, que permitirá actuaciones en la calle durante todo el Carnaval, ampliando así la presencia de esta modalidad y acercándola aún más al público.