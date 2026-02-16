Cavada destaca el éxito de un primer fin de semana de Carnaval de San Fernando “intenso de cultura y fiesta”

El abarrotado aspecto que lució una plaza del Rey, reconvertida un año más en una imponente Plaza del Carnaval, ha sido la mejor prueba del algodón del éxito del programa de actividades de un equipo de gobierno que sigue apostando en firme por esta fiesta. Había ganas de dejar atrás la lluvia y disfrutar al sol del Carnaval isleño. Este lunes la propia alcaldesa, Patricia Cavada, ha ofrecido un breve balance del primer fin de semana del Carnaval de San Fernando 2026 antes de presentar una nueva temporada del Real Teatro de Las Cortes.

“Ha sido un fin de semana intenso de cultura y fiesta. Ha acompañado el tiempo y el Carnaval se ha inaugurado con una magnífica gala a cargo de Bienvenido, primer premio en comparsa del último COAC en el Gran Teatro Falla. Hemos tenido primerísimas agrupaciones también de este concurso y hemos vivido un fin de semana muy intenso con una Plaza del Carnaval llena”, señala la regidora.

Las peñas y la hostelería, satisfechas

La alcaldesa ha incidido sobre la positiva repercusión que ha tenido ester primer fin de semana para los colectivos vinculados al carnaval y los establecimientos hosteleros de la ciudad. “Estamos satisfechos no sólo los que lo hemos trabajado para hacerlo posible. La buena aceptación del público en general y de las muchas personas que nos han visitado se ha hecho notar y ha repercutido en el conjunto de las peñas ubicadas en la Plaza del Carnaval y en la hostelería de nuestra ciudad. Estamos contentos con este primer fin de semana de Carnaval, con mucha gente, muy buen ambiente y mucho público familiar”, detalla Cavada.