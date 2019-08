Puede que no lo parezca y que las generaciones más jóvenes de La Isla ni lo sospechen siquiera pero hubo un tiempo en el que en San Fernando no se suspendían conciertos por no vender entradas, en el que la ciudad marcaba el ritmo del verano al son de los artistas del momento y en el que grandes estrellas de la música llenaban los estadios de Bahía Sur o del campo de la Bazán, con gente de aquí y también -claro está- de las localidades vecinas.

La Isla era todo un referente de ocio llegado el verano. No tenía rival. Aquello ocurrió a mediados de los 90, al hilo del enorme tirón que supuso la apertura del centro comercial Bahía Sur. Claro está que contó también con la decidida apuesta del Ayuntamiento, que lo tuvo bien claro entonces al apostar por los conciertos más sonados para promocionar a la ciudad.

Fueron los años del Isla Verano, que elevó la oferta de ocio estival a lo más alto. Aquello se prolongó hasta principios del nuevo siglo. Luego, los conciertos estivales se esfumaron, quedaron relegados a alguna que otra actuación puntual de relevancia que de vez en cuando recalaba en la ciudad, como Sabina y Serrat en 2012, por ejemplo.

Hoy, de hecho, se cumplen 26 años del concierto que Sting ofreció en Bahía Sur y que marcó un hito en San Fernando al convertirse en la primera estrella internacional que hacía escala en La Isla. Reunió a más de 10.000 personas en una noche que todavía recuerdan aquellos que estuvieron por allí. Fue, según las crónicas de aquel día, "el primer paso para abrir las fronteras de la Bahía de Cádiz al rock internacional".

Pero por los escenarios de La Isla pasaron prácticamente durante aquella edad de oro de los conciertos todos los grandes, entre ellos, Alejandro Sanz, que vino a San Fernando en un par de ocasiones (en 1995 y 2001).

El grupo mexicano Maná -en el momento más alto de su carrera- ofreció también a La Isla otro de sus conciertos inolvidables el 14 de julio de 2000, curiosamente coincidiendo con la celebración de la Feria del Carmen y de la Sal.

Aunque el concierto más multitudinario que se recuerda en La Isla, que requirió además de un amplio dispositivo de seguridad, fue el que ofrecieron el Bahía Sur Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat y Miguel Ríos. Fue el 26 de agosto de 1996, en plena gira 'El gusto es nuestro', un verano que -sirva de ejemplo- contaba en su programación además con Sergio Dalma, Amistades Peligrosas y Celtas Cortos. Curiosamente, aquel año el Ayuntamiento tuvo que lidiar con críticas por los escasos conciertos programados. ¡Así era el nivel que había!

No fueron los únicos, claro. Por San Fernando pasaron también en aquella época desde Julio Iglesias, María Dolores Pradera, Miguel Bosé y Ana Torroja a Ricy Martin, Héroes del Silencio pasando por Hombres G, Luz Casal, la Orquesta Mondragón, Chayanne, Carlos Baute, Rosario, Azúcar Moreno, Café Quijano y hasta los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo.