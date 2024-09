Concierto de violín en la Iglesia Evangélica El Buen Pastor en San Fernando

San Fernando/La Iglesia Evangélica El Buen Pastor de San Fernando (calle Benito Pérez Galdós, 43) acogerá un concierto de violín a cargo de Esmeralda Jaumandreu Mendoza el próximo 28 de septiembre a partir de las 19.00 horas.

La comunidad protestante celebró hace un par de años el 150 aniversario de presencia continuada en San Fernando con numerosos actos tanto religiosos como culturales, especialmente conciertos, que ha seguido celebrando posterioridad.

La violinista Esmeralda Juamandreu (Madrid, 1998) comenzó sus estudios de violín con tan solo 4 años en la Escuela Municipal de Música y Danza de Robledo de Chavela, estudiando con la profesora Cristina Redondo. Posteriormente, con 8 años, entra en el Conservatorio "Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler" de San Lorenzo de El Escorial, obteniendo en la prueba de acceso la calificación más alta de toda su promoción. Allí estudia violín con los profesores Fernando Rius y Palina Kotliarskaya, y particularmente violín con Naila Savrova, y más tarde con el violinista Roberto Mendoza. Prosigue sus estudios profesionales en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina, con el profesor Miguel Navarro, obteniendo siempre las más altas calificaciones y consiguiendo una matricula de honor en música de cámara. Ha estado recibiendo clases magistrales de la concertino de la orquesta RTVE, Mariana Todorova y de los profesores Sergey Teslya, Olga Vilkomirskaya y Valeria Zorina, siendo ésta última, su profesora de violín del conservatorio superior de música Katarina Gurska, conservatorio en el que está cursando sus estudios superiores. De entre su formación como violinista, cabe destacar el curso "Talent music Summer Courses & Festival", en Brescia (Italia), con la profesora antes mencionada Valeria Zorina, y el concurso internacional "The Night un Madrid" obteniendo el segundo premio. Paralelamente ha estado compaginando el violín con sus estudios de piano con la profesora Concepcion Lebrero, graduándose a través de la Associated Board of the Royal Schools of Music.

Ha trabajado con varias orquestas, como la JMJ, y las correspondientes a sus estudios profesionales y superiores, pero su pasión se centra en la actividad docente y solista, trabajando actualmente como profesora en la escuela Inspirartem College de Villalba, y habiendo trabajado en la Escuela Municipal de Robledo de Chavela y la Escuela Municipal de Villa Del Prado.