Conato de incendio en un solar de la calle Almirante Cervera de San Fernando

A primera hora de la tarde de este sábado numerosos vecinos del entorno del casco histórico y la avenida San Juan Bosco advertían un olor a quemado que les llamó poderosamente la atención. El humo provenía de una pequeña parcela situada en la calle Almirante Cervera, en la que se produjo un conato de incendio que afortunadamente no fue a más. La rápida intervención de la Policía Local y de efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz permitió extinguir las llamas y devolver la normalidad a la zona. Si es cierto que la parcela presenta matojos y hierbas que necesitan ser desbrozados para evitar sucesos como este. Finalmente, todo ha quedao en un pequeño susto.