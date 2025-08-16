Bomberos sofocan un incendio en una embarcación en Los Toruños en Puerto Real

Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos acudieron en la noche del viernes a sofocar un incendio de una embarcación en la zona de Los Toruños de Puerto Real. Según fuentes de Bomberos, a su llegada la embarcación se encontraba completamente ardiendo en un punto de muy difícl acceso, de modo que llegaron a ella "procediendo a la extinción con agua y espuma".

Afortunadamente pudieron sofocarlo y el fuego no se extendió por el parque natural, impidiendo un nuevo foco en la provincia de Cádiz, tras el incendio desatado en Zahara de los Atunes, en Atlanterra, que obligó a desalojar a miles de personas de sus casas y de los alojamientos hoteleros de la zona. En esta semana también ha habido un conato de incendio en el parque de la Breña, en Barbate, y en Jerez.

Emplearon para su extinción un vehículo de autobomba pesada e interviniero cuatro efectivos, que utilizaron 3.000 litros de agua, según apuntan estas mismas fuetnes.