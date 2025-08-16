Bomberos sofocan un incendio en una embarcación en Los Toruños en Puerto Real
El fuego se originó en una zona de difícil acceso
Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos acudieron en la noche del viernes a sofocar un incendio de una embarcación en la zona de Los Toruños de Puerto Real. Según fuentes de Bomberos, a su llegada la embarcación se encontraba completamente ardiendo en un punto de muy difícl acceso, de modo que llegaron a ella "procediendo a la extinción con agua y espuma".
Afortunadamente pudieron sofocarlo y el fuego no se extendió por el parque natural, impidiendo un nuevo foco en la provincia de Cádiz, tras el incendio desatado en Zahara de los Atunes, en Atlanterra, que obligó a desalojar a miles de personas de sus casas y de los alojamientos hoteleros de la zona. En esta semana también ha habido un conato de incendio en el parque de la Breña, en Barbate, y en Jerez.
Emplearon para su extinción un vehículo de autobomba pesada e interviniero cuatro efectivos, que utilizaron 3.000 litros de agua, según apuntan estas mismas fuetnes.
