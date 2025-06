Comienza la Feria del Libro en San Fernando con Juan Manuel de Prada y su novela "exhaustivamente real" sobre el exilio en Francia

San Fernando/La Feria del Libro está para vender libros, por supuesto, que para eso la inventó Bozano (en su versión isleña). Pero también para hablar de ellos a aquellas personas a las que les gusta la literatura, que haberlas haylas hasta en San Fernando. Son, precisamente, aquellos que compran libros para algo más que hacer un regalo, por lo demás siempre acertado. Los que devoran novelas en un par de días y restan horas al sueño para ganar un capítulo más porque, simplemente, no pueden dejar de leer. Y también esos que tienen un problema de espacio en su casa porque hace tiempo que se quedaron sin hueco en las estanterías, aunque eso no les importe demasiado con tal de vivir rodeados de las obras de sus autores favoritos. Ellos, en realidad, no son los destinatarios de la Feria del Libro porque las librerías viven de ellos durante todo el año. Pero disfrutan más que nadie de la presencia de autores, de las presentaciones, las firmas y de las distintas actividades programadas en torno a los libros que se celebrarán en los próximos días.

Por eso empezar la Feria del Libro con Juan Manuel de Prada hablando de la monumental novela Mil ojos esconde la noche, publicada por Planeta, viene a ser como una declaración de principios de lo que se espera de esta cita con las letras y de lo que desde hace unos años se intenta hacer de ella desde el Ayuntamiento de San Fernando, que es el que promueve todo esto junto a los libreros.

Feria del Libro en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha regresado este lunes a su anterior oficio de periodista solo por una hora para entrevistar al autor de Las máscaras del héroe en el coqueto escenario a modo de tira cómica de Mafalda -al personaje de Quino se consagra la dedicatoria y la estética de esta Feria del Libro de San Fernando- que se ha instalado en la plaza del Rey, rodeado de las casetas de las librerías participantes.

Ha sido el acto inaugural de una programación que se extenderá hasta el próximo domingo y que, entre presentaciones y firmas de libros, contará con la participación de unos 50 autores. Así que a Prada, en cierto modo, le ha tocado ejercer de pregonero de esta nueva edición de la Feria del Libro. Y qué mejor que empezar todo esto zambulléndose en ese universo literario de 1.700 páginas por el que deambula ese viejo conocido de los lectores de don Juan Manuel que es el antihéroe Fernando Navales.

"La novela no tiene el propósito de desmitificar el exilio"

La entrevista ha sido toda una invitación a adentrarse en la lectura de esta extensa obra dividida en dos volúmenes --La ciudad sin luz y Cárcel de tinieblas, publicada hace unos meses- que se centra en la vida no del todo ejemplar de aquellos escritores, periodistas, intelectuales y artistas de todo tipo y condición que convivieron en el exilio en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que queda muy lejos de esa visión "edulcorada" que estos personajes reales hicieron luego de aquel periodo convulso y oscuro, en el que la supervivencia mandada sobre todas las cosas.

Es, como ha explicado el autor, "una novela cruda" que "no tiene ese propósito ideológico de desmitificar el exilio" -como alguno le ha reprochado- pero sí el de desmontar esas "visiones falsas o deificadoras de la naturaleza humana" construidas a posteriori en torno a estos nombres propios. Al final, de hecho, "todos los personajes se redimen de una manera u otra y terminamos por comprender sus debilidades y, de alguna manera, las hacemos nuestras".

Todo, además, se apoya en una ingente labor documental llevada a cabo, especialmente, en los archivos policiales franceses. Así que casi todo lo que se cuenta en la novela, por mucho que pueda parecer ficción, resulta que es verdad. Ocurre, como contado Prada, que esos hechos históricos que son desconocidos para la mayoría -precisamente porque ha imperado en el tiempo esa otra visión "edulcorada" de la vida de estos personajes- se cuentan en un relato barroco, desde esa perspectiva de la picaresca o de la tradición literataria del esperpento tan de la literatura española, que resulta que no parecen reales, "parece una realidad alucinada", pero lo son. Son, de hecho, "exhaustivamente reales". "Todas las cosas que se cuentan en la novela, que pueden parecer muy fuertes, son cosas sacadas de archivos", aclara. "La historia de España está construida sobre mentiras, estoy convencido de ello", ha llegado a afirmar en este sentido el autor al hablar de esa visión "edulcorada" que desmonta.

Prada, que ha tenido también un momento para hablar del oficio de escribir, ha reconocido que escribe "lo que me pide el cuerpo y el alma" gracias a la fidelidad de sus lectores, a los que ha terminado por dar una alegría a sus lectores al adelantar que tiene en proyecto, por lo menos, otras dos novelas con Fernando Navales de protagonista: una centrada en el periodo de la Guerra Civil y otra en los años de la posguerra. "Un escritor tiene que escribir, no tanto lo que le apetezca, sino aquello que siente que tiene la obligación de escribir", ha afirmado al reflexionar sobre el quehacer literario.