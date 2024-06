La Feria del Libro de San Fernando rinde homenaje a Bozano con un alegato por el futuro de las librerías

San Fernando/La Feria del Libro de San Fernando está dedicada este 2024 a la Librería Bozano que cumple un siglo de vida, desde sus inicios en la venta de periódicos hasta la actualidad donde es una referencia para los amantes de los libros, las familias que compran los libros para el colegio o quienes buscan un artículo de papelería. "Cuando se muere un cliente de periódico, eso ya no se rescata", lamenta sobre la situación que vive la prensa Paco García Barroso, que sin embargo lanza un mensaje optimista para el sector que sigue representando: "Pienso que como el mundo del libro, la prensa en papel nunca morirá", y habla de su supervivencia en lo local. Es la visión de alguien que ha vivido "momentos difíciles, pero también momentos de gloria". Unas horas antes, la encargada de la inauguración, la activista Lydia Cacho también ha hablado del periodismo.

El librero se sienta junto a Daniel Heredia, coordinador de la Feria del Libro, que intenta dirigir las explicaciones y las reflexiones de Paco García Barroso, al que acompaña otro librero de larga trayectoria, Juan Manuel Fernández, de la librería Manuel de Falla de Cádiz, que acaba de jubilarse. "Si mi mujer, Mari, y yo tuvieramos 25 años menos, la librería tendría 25 años más de vida con nosotros", asegura cuando se le cuestiona sobre el futuro de estos negocios. "Lo creía y lo sigo creciendo", insiste en la misma idea que tiene el librero isleño. "El mundo del libro se ha enriquecido. Siempre se ha hablado de la crisis, de la desaparición del libro de papel. Hubo un bache en 2007 y 2008, pero cada uno lo superó de manera oportuna", admite.

Ni la irrupción del libro electrónico, ni la amenaza de gigantes del comercio digital han tumbado la pasión de estos libreros. "Pensé en cerrar la librería, pero llegó Cristina con una idea literaria distinta, después de haber hecho un máster en la apertura de la Casa del Libro, y me entró el espíritu de seguir luchando", reconoce García Barroso sobre lo que supuso la implicación de su hija -que ahora está al frente- en el negocio. Juan Manuel Fernández desvela su secreto: reafirmarse en su concepto de librería, en su caso ser una librería de fondo, ser un lugar de referencia para localizar libros en una labor que otros no hacían. "Trabajando así, como también lo hace Bozano, las librerías seguirán", considera.

Paco García Barroso (i.) y Juan Manuel Fernández, en la Feria del Libro de San Fernando. / Ayuntamiento San Fernando

El alma de la Librería Bozano reitera su "fe en el futuro del libro", ya lo avanzó en la Feria del Libro de 2004 cuando aseguró que "el libro de papel no morirá nunca", que destaca factores como que "el libro cada vez se edita mejor", "el olor que gusta tanto al papel, a la tinta fresca", o que "el librero traspasa con su confianza con sus clientes".

Juan Manuel Fernández muestra su admiración por Paco García Barroso por cómo se ha portado con él desde que empezó a trabajar en la librería Miñón muy joven donde al principio se dedicaba a cuestiones secundaria "y Paco era de los pocos que me saludaba". "Otro de los que me echó cuenta desde el principio fue Fernando Quiñones", cuenta. Cuando cinco años después comienzo un trabajo como vendedor de libros en la provincia el responsable de Bozano le abrió sus puertas "cuando desconocía su labor, a los libreros, me costaba trabajo abrir esas puertas". Tras una vuelta a Miñón Fernández y su mujer decidan emprender su propio proyecto, la librería Manuel de Falla, "y mientras los compañeros libreros me decían que era una locura, Paco me dijo que era un tipo valiente".

El librero recién jubilado lee un fragmento de su intervención en 1993 en el primer congreso asamblea de la provincia de la agrupación de empresarios de las librerías en el que recordaba la representatividad que ya tenía en el gremio García Barroso 20 años antes, en cómo era un ejemplo para otros libreros por la defensa que siempre había hecho de estas empresas. "Tras el 31 de mayo, que dejamos la librería, me he acordado de ti. Pocos como Paco sabían lo que yo sentía como librero por dejar el negocio. Él sabe lo que nos costó alejarnos de amigos", revela.

"Desde que empezaste en la distribuidora me acuerdo de ti. Me acuerdo del joven luchador, y de ese salto mortal que hiciste con la librería en la plaza Mina", apunta Paco García Barroso que sabe bien lo que suponer apostar por este tipo de negocios. "No es un negocio cualquiera, es una empresa muy particular, porque no vendemos cosas, artículos. Vendemos cultura, y a través de esa cultura damos cultura al pueblo. Hemos pasado momentos difíciles, pero también momentos de gloria", concluye.