La colocación de toldos en las calles comerciales de San Fernando, otra vez a Pleno: AxSí pide su instalación en Rosario y San Rafael

El grupo municipal de AxSí planteará en el Pleno que el Ayuntamiento de San Fernando celebrará este viernes la colocación de toldos en las principales calles comerciales de la localidad, tal y como se hace en otras localidades, al objeto de minimizar el impacto del sol y del calor para hacer más atractivos y cómodos estos espacios. Se refiere, especialmente, a las calles Rosario y San Rafael, que forman parte del centro comercial abierto.

No es, ni mucho menos, la primera vez que se plantea esta cuestión en el Consistorio isleño, si bien el concejal Lolo Picardo afirma que la propuesta responde "a la necesidad urgente de adaptar la ciudad a las consecuencias del cambio climático, que cada año golpea con más fuerza a San Fernando, especialmente en los meses estivales".

"En las horas centrales del día, el centro de San Fernando se convierte en un lugar poco habitable. Las altas temperaturas vacían nuestras calles, restan vida social y afectan directamente a los comercios y a la hostelería, que dependen en gran medida de la afluencia de paseantes", explica el edil andalucista.

Desde AxSí San Fernando recuerdan también que numerosas ciudades andaluzas, como Córdoba, Sevilla o Málaga e incluso municipios vecinos como Puerto Real ya han implantado con éxito este tipo de soluciones con resultados muy positivos: reducción de la temperatura superficial, incremento del tránsito peatonal, revitalización del comercio local y mejora de la imagen urbana.

Picardo, de esta forma, subraya que la colocación de toldos "no es un simple adorno estético", sino una medida eficaz, sostenible y perfectamente compatible con la estética del centro histórico de San Fernando: "No se trata de embellecer las calles únicamente,sino de apostar por una ciudad más habitable, moderna y adaptada a las necesidades de sus vecinos y visitantes. Los toldos son una inversión en calidad de vida, en salud y en dinamización económica", recalca el edil.

La moción presentada por AxSí destaca que la instalación de toldos permitiría reducir el impacto del calor, ofreciendo protección especialmente a niños, mayores y personas vulnerables; incentivar la vida urbana y la actividad comercial en las horas de más calor; reforzar la imagen de San Fernando como un destino atractivo y acogedor, favoreciendo además el turismo; y contribuir a la lucha contra el cambio climático con soluciones de adaptación urbana cada vez más necesarias.

Picardo recuerda que la alcaldesa, Patricia Cavada, "anunció en 2020 la colocación de toldos en estas calles, pero cinco años después la promesa sigue sin cumplirse".

"Fue un compromiso público que quedó en nada. La ciudadanía lleva demasiado tiempo esperando una medida que no solo es posible, sino que ya se ha demostrado eficaz en otras ciudades. No podemos seguir perdiendo oportunidades ni engañando a los isleños", denunció el concejal de AxSí.

La iniciativa registrada por AxSí contempla no solo la instalación de los toldos, sino también el estudio de soluciones técnicas adecuadas que garanticen la seguridad, resistencia y estética de la infraestructura. Además, el grupo andalucista propone que esta actuación se realice en coordinación con comerciantes, hosteleros y vecinos de la zona, de modo que el proyecto sea participativo y genere un beneficio común.

"Queremos que esta medida se construya de la mano de quienes viven y trabajan en el centro de San Fernando. Solo así lograremos una solución útil, bien acogida y con efectos reales sobre la calidad de vida y el desarrollo económico local", concluye Lolo Picardo.