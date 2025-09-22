AxSí denuncia carreras de coches y motos en el parque del Cerro en San Fernando

El concejal del grupo municipal AxSí en San Fernando, Lolo Picardo, ha explicado que la formación llevará al Pleno una moción para exigir al equipo de gobierno de Patricia Cavada la adopción de diversas medidas para mejorar el parque del Cerro. La primera medida es proceder de manera inmediata y urgente a la retirada de los vehículos abandonados desde hace meses en los accesos al parque del Cerro, especialmente en la entrada por la calle María Zambrano; mientras que la segunda pasa por impedir de forma definitiva la entrada de vehículos de motor al interior del parque ya sea mediante bolardos, cerramientos, señalización o cualquier otro mecanismo.

Los andalucistas también piden que se ponga en marcha un plan integral de recuperación y mantenimiento del parque del Cerro, con labores de limpieza, adecentamiento de caminos, mejora de instalaciones y refuerzo de la seguridad. Además, AxSí solicita que se establezca un sistema de vigilancia y control periódico que garantice que el parque siga siendo un espacio seguro y de uso exclusivo para peatones. Por último, la formación propone que se convoque a las asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos con el objeto de diseñar conjuntamente un modelo de parque participativo, seguro y sostenible, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

"El parque del Cerro debería ser hoy un lugar de referencia para el ocio familiar, el esparcimiento ciudadano y el contacto con la naturaleza dentro de nuestra ciudad. Un espacio así es fundamental para mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas de convivencia en un entorno urbano cada vez más necesitado de espacios libres y seguros. Sin embargo, la realidad que nos encontramos dista mucho de esa finalidad. El parque del Cerro presenta actualmente un estado de abandono alarmante que no solo deteriora su imagen, sino que lo ha convertido en un lugar inseguro y, en ocasiones, hasta peligroso para los vecinos", explica Picardo.

El concejal recuerda que no es la primera vez que el grupo municipal reivindica en el Pleno las necesidades de este parque. De hecho en febrero de 2023 y 2024 AxSí presentó sendas mociones para solicitar información sobre el Plan de Ordenación del Parque Periurbano del Cerro de los Mártires, cuya redacción fue objeto de contrato menor a una consultora a finales de 2019 por la cuantía de 9.100 euros. Del mismo se dio cuenta en enero de 2020 en el Consejo Local de Medio Ambiente y se publicó en agosto del mismo año con el objetivo de intervenir de manera integral en los usos de la zona. Mención aparte merecen los 1.600 algarrobos plantados allí en 2023 "que el gobierno local abandonó a su suerte sin cuidados".

"La falta de control y vigilancia ha permitido que vehículos de motor circulen dentro del parque, un espacio que debe estar reservado exclusivamente a peatones. Lo más grave es que, según denuncian vecinos y usuarios, se han llegado a producir incluso carreras de coches y motocicletas en el interior, con el consiguiente riesgo de accidente. Lo que debería ser un lugar de juego y tranquilidad para familias, niños y personas mayores, se ha transformado en una zona de peligro, inseguridad y ruido", indica Picardo.

"Esta situación no es fruto de un hecho puntual, sino de una falta de gestión, planificación y mantenimiento continuado por parte del equipo de gobierno municipal, que ha permitido que uno de los parques más importantes de San Fernando caiga en el abandono. Mientras se anuncian grandes proyectos y se presume de inversiones, se desatienden los espacios ya existentes, que deberían ser prioridad para cualquier gobierno responsable. El estado actual del parque del Cerro supone un fracaso en términos de seguridad, de gestión medioambiental y de compromiso con la ciudadanía. La inacción municipal no solo impide que los isleños disfruten de este espacio, sino que además pone en riesgo la integridad de quienes se acercan a él", señala el edil andalucista.

"San Fernando no puede permitirse tener sus zonas verdes abandonadas y convertidas en un problema para la seguridad. El parque del Cerro es el reflejo de la dejadez y la falta de gestión del equipo de gobierno, que prefiere mirar hacia otro lado mientras se degrada un espacio que debería ser orgullo de todos los isleños. Desde Andalucía por Sí exigimos que se actúe ya, con firmeza y responsabilidad, porque la ciudadanía no merece un gobierno que abandona sus parques y su bienestar. Consideramos inaceptable esta situación y denunciamos la irresponsabilidad y la falta de interés del actual equipo de gobierno, que ha dejado que este espacio caiga en el abandono más absoluto. No se puede hablar de ciudad verde, sostenible y moderna mientras se permiten imágenes de coches abandonados, carreras dentro de un parque y vecinos que no se sienten seguros en un lugar que debería ser ejemplo de convivencia", concluye Picardo.