El colegio Casal Carrillo de San Fernando se viste de Hollywood y celebra una nueva edición de su Gala de los Oscar

No hacía falta viajar a Los Ángeles para sentir el glamour del séptimo arte. El colegio Casal Carrillo de San Fernando se ha vuelto a vestir de gala este jueves para celebrar su ya emblemática Ceremonia de los Oscar, una iniciativa que alcanza su sexta edición consolidada como un referente de innovación educativa en la provincia de Cádiz.

La jornada comenzó con una estampa digna de cualquier gran estreno. Los alumnos, ataviados con trajes de etiqueta, pajaritas y vestidos de fiesta, recorrieron una deslumbrante alfombra roja que conectaba la entrada del centro con el epicentro de la gala.

La originalidad no se limitó a los estudiantes: las familias se sumaron a la puesta en escena asumiendo el rol de periodistas y fotógrafos. Con micrófonos y acreditaciones en mano, entrevistaron a las jóvenes promesas en los diversos photocalls, creando un auténtico Paseo de la Fama donde el entusiasmo era el único requisito para brillar.

La directora del colegio, Milagrosa Acosta Garcia, ha destacado la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en este innovador y bonito proyecto consolidado ya como parte del centro.

Decoración del Casal Carrillo para la ceremonia de los Oscar, en San Fernando / Colegio Casal Carrillo

Creatividad sin límites en 4 minutos

Detrás de los focos -señala- se esconde un profundo trabajo pedagógico. En esta edición, el alumnado no solo ha protagonizado los cortometrajes, sino que ha liderado cada fase del proceso: desde historias originales hasta sketches publicitarios o escenas clásicas, creación de vestuario, diseño de decorados y elección de localizaciones tanto interiores como en exteriores de La Isla. Un despliegue de competencias tecnológicas para montar unos cortometrajes de 4 minutos.

Los proyectos han abordado temáticas diversas creando guiones adaptados de películas y guiones originales: viajes por el mundo, suspense, intriga, cultura musical…, demostrando que el cine es el vehículo perfecto para trabajar la cultura y el arte.

Un escenario de película

El gimnasio del colegio sufrió una metamorfosis absoluta. Revestido de raso rojo, con taquillas de cine, cartelería personalizada y camerinos rotulados con nombres de iconos como Elsa o Hulk, el espacio transportó a los asistentes a los grandes estudios de Hollywood.

La importancia del evento quedó respaldada por la presencia de las autoridades locales como la alcaldesa, Patricia Cavada, la Concejal de Educación y Cultura, Pepa Pacheco, y representantes de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz con su Delegado Territorial de Educación, José Ángel Aparicio; el jefe de Inspección, Rafael Matito, el jefe de Ordenación Educativa; José Crespo, la inspectora de educación Natividad Jiménez y, por otro lado, el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos.

Decoración del colegio Casal Carrilla para su Gala de los Oscar, en San Fernando / Colegio Casal Carrillo

El famoso actor isleño Alex O’Dogherty no se quiso perder esta gala apoyando la iniciativa de este centro por su apuesta por el Séptimo Arte y les ha animado a seguir formándose en la cultura del cine.

También estuvo el actor Paco Clares, que es el tercer año consecutivo que viene a disfutar de esta gala así como el actor Pepe Millán quien ha estado participando activamente con el alumnado realizando monólogos y diferentes actuaciones. La directora de cine Rocío Sepúlveda, que no pudo asisitir, envió un video que se visualizó en la gala animando a los niños a seguir con este bonito proyecto y dándoles la enhorabuena por vivir el mundo de la interpretación desde tan pequeños.

Celebración de la Gala de los Oscar del colegio Casal Carrillo, en San Fernando / Colegio Casal Carrillo

And the winner is...

El momento cumbre llegó con la entrega de las estatuillas. El jurado, tras una difícil deliberación, otorgó los galardones en categorías como Mejor Guion, Mejor Montaje, Mejor Puesta en Escena, Mejor Banda Sonora, Grupo Revelación, entre otros.

Más allá de los premios, el éxito de la gala reside en la implicación total de la comunidad educativa. La decoración del centro la ha llevado a cabo la AMPA con una dedicación de muchos días para convertir un colegio en toda una Academia de Hollywood así como la parte audiovisual de la gala llevada a cabo por un antiguo padre del cole que nunca falla a esta cita del arte.

Como bien demuestra el Casal Carrillo año tras año, cuando la enseñanza se viste de gala y se vive con pasión, todo el alumnado es, sin duda, merecedor de un Oscar.