El colectivo de la radio se suma a la plataforma por el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano' en San Fernando

Hasta 37 entidades forman parte ya de la plataforma ‘La Isla y Elcano’ impulsada para hacer partícipe a la localidad de los actos que en 2027 conmemorarán el centenario del buque-escuela de la Armada, que tiene su base histórica en La Carraca.

La plataforma, impulsada por la asociación cultural Molino de Mareas, ha informado de que la Sección Comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) se ha sumado también recientemente a esta iniciativa, incorporación que valora especialmente dada su experiencia en diversas actividades divulgativas que ha desarollado coincidiendo con efemérides de la ciudad y de la propia Armada.

De hecho, a bordo del propio Juan Sebastián de Elcano llegó a transmitir en directo para difundir la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Así ha sido la despedida del 'Elcano' en Cádiz / Lourdes de Vicente

Ya el colectivo de los radioaficionados ha tenido un primer encuentro con la plataforma en el que se han puesto sobre la mesa interesantes propuestas que verán la luz durante los actos conmemorativos del próximo año 2027.

En una de ellas, se está preparando un xiploma a través de las ondas de radio a nivel internacional para los radioaficionados de todo el mundo –más de tres millones repartidos en todos los continentes– con objeto de difundir el centenario del buque-escuela desde La Isla de León. La plataforma ‘La Isla y Elcano’ valora "el alto interés e ilusión" que ha despertado la iniciativa en todo el movimiento asociativo de la localidad e, incluso, de más allá. De hecho, en breve se prevén nuevas incorporaciones. Y esta vez, de asociaciones de fuera de San Fernando.