Dos coches calcinados en la misma zona de San Fernando en lo que apunta a incendios provocados

Imágenes de los vehículos afectados por el fuego en San Fernando difundidas por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz

El incendio en la madrugada del miércoles de dos vehículos que estaban estacionados a tan solo unos metros -uno en la calle San Onofre, en el tramo comprendido entre la avenida de la Marina y la calle Santo Entierro, y otro en la plaza Tercio de Flandes, que se sitúa muy cerca- no tuvo nada de fortuito. Todo apunta desde el primer momento a que ambos fueron provocados.

El doble suceso, de hecho, coincidió con una destacada intervención policial contra el petaqueo en las aguas del caño Sancti Petri, en una zona relativamente próxima -El Carrascón- al lugar de los hechos en la que además se han sucedido ya múltiples intervenciones similares enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico en la costa. Y en principio se relaciona con dicho operativo.

Una de las hipótesis que se maneja es que uno o varios de los implicados prendieran fuego a sendos vehículos que estaban aparcados en la calle con la simple intención de mantener ocupados a los agentes que participaban en el operativo y estaban desplegados por la zona y, de esta forma, intentar asegurarse una vía de escape o, al menos, zafarse en parte de la presión policial, volcada momentáneamente en la alerta.

Los hechos, desde luego, coinciden en el tiempo con la operación conjunta llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, que se saldó con 10 detenidos a los que se les imputan delitos contra la seguridad colectiva, tenencia de material inflamable e infracción de contrabando.

El operativo, de hecho, ha permitido desarticular una red logística dedicada al narcotráfico en la provincia de Cádiz. Durante la intervención, además, se aprehendieron dos embarcaciones tipo 'petaquera', cada una equipada con un motor, y se incautaron 2.600 litros de combustible distribuidos en garrafas.

Se trata, en todo caso, de una hipótesis que explicaría los dos incendios ya que los turismos no estaban estacionados uno junto al otro sino en plazas separadas, aunque en una zona bastante cercana. Así que resulta bastante improbable que ambos salieran ardiendo de manera fortuita al mismo tiempo. De hecho, los bomberos del parque de San Fernando que acudieron a sofocar el fuego lo hicieron en una única intervención. De lo que se está bastante seguro es de que ambos incendios fueron provocados.