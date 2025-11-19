Dos vehículos calcinados por el fuego en San Fernando

Uno de los vehículos afectados por el fuego en San Fernando

Dos vehículos han quedado completamente calcinados por el fuego durante la pasada madrugada en San Fernando. Según la información facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, se recibieron dos avisos de incendio de vehículo: uno en la calle San Onofre y, otro, en la cercana plaza Tercio de Flandes. Fue a las 3.20 horas.

Bomberos del parque de San Fernando procedieron a la extinción de las llamas, si bien ambos vehículos quedaron visiblemente dañados. Afortunadamente, no se registraron daños personales.

Vehículo afectado por el fuego en San Fernando / CBPC

En el suceso intervinieron también tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local.

Por parte de los bomberos, tomó parte una dotación integrada por cuatro efectivos y dos vehículos, la autobomba urbana ligera (P-40) y la autobomba urbana pesada (U-36) .