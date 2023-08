El centro de salud de Camposoto, la obra más esperada en San Fernando

Un año después de que la Junta de Andalucía anunciara la definitiva puesta en marcha de los trabajos tras una década de parón, el centro de salud de Camposoto empieza a tomar forma. Su terminación, según los últimos plazos dados por el gobierno andaluz, está prevista para marzo o abril de 2024. Y la puesta en funcionamiento del que será el cuarto centro de atención primaria que tendrá San Fernando se calcula que llegará a lo largo también del próximo año.

Las obras acometidas a lo largo de este año han permitido dejar atrás ya esa imagen de abandono que durante prácticamente 10 años ha mostrado el malogrado centro de salud: la estructura de un edificio a medio terminar, lleno de basura, maleza y pintadas, en un solar que durante mucho tiempo estuvo sin mantenimiento alguno.

Aunque en las obras, desde hace ya algunas semanas, la actividad que se registra es mínima en estos días. Así lo aseguran también algunos vecinos de la zona. Desde la Delegación Territorial de Salud, no obstante, se asegura que no existe problema alguno con la actuación y que las obras no se han parado: el proyecto sigue en marcha y según lo planeado.

El edificio, eso sí, empieza a mostrar ya cómo será su aspecto externo una vez que los revestimientos de la fachada están prácticamente finalizados. Y en su interior, mientras se trabaja en las instalaciones, toma forma la distribución de las distintas dependencias del futuro centro de salud (consultas, salas de espera, etc...). En todo caso, queda aún mucho trabajo por delante para finalizar el centro de salud de Camposoto, eso está claro.

Fue, precisamente, a mediados de julio cuando desde la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz se anunció que las obras de este equipamiento sanitario –que La Isla lleva esperando desde finales de la década de los 90– al fin se habían conseguido poner en marcha de la mano de Tragsa y después de replantear su presupuesto, que se elevaba a más de 4,7 millones de euros. La actuación, además, se financiaba con los fondos europeos React-Eu.

Atrás quedaba un tortuoso proceso administrativo con el que se había intentado reanudar las obras de este centro de salud, que se habían iniciado en 2010 para frenarse en 2012. Pero esta primera tentativa para volver a poner en marcha la actuación fracasó después de que la empresa que había resultado adjudicataria en 2020 dejara plantados los trabajos antes siquiera de que llegaran a comenzar reclamando un modificado. Fue necesario resolver el contrato, lo que evidentemente llevó su tiempo. Y la Junta optó entonces por recurrir a la empresa pública Tragsa para ejecutar los trabajos.

Durante las semanas siguientes, coincidiendo con el verano, se empezaron a llevar a cabo los preparativos para retomar las obras. Se realizaron trabajos de desbroce y adecentamiento e, incluso, se llegaron a ver a máquinas y operarios preparando el terreno y avanzando en algunos detalles del edificio a medio terminar, aunque sin meterse a fondo en la actuación.

Tanto es así que durante los meses siguientes, desde entidades vecinales como la Federación de AA.VV Isla de León, habida cuenta del escaso movimiento que se venía en torno al centro de salud, se empezaron incluso a barajar movilizaciones y protestas.

Sería a principios de año, en febrero, cuando las obras del centro de salud lograrían al fin coger "velocidad de crucero", como el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, advirtió en la visita que llevó a cabo al centro de salud justo cuando se materializaba al fin el regreso de los trabajos. De hecho, fue el propio Sanz el que durante esta visita a las obras recién comenzados apuntó que la actuación estaría terminadas para la primavera de 2024.