El presupuesto del centro de salud de Camposoto sube hasta más de 4,7 millones de euros y se financiará con la ITI

El presupuesto para la terminación de las obras del centro de salud de Camposoto se ha incrementado en más de 2 millones de euros: ha pasado de los 2.729.994,40 euros que se manejaban en la malograda adjudicación de los trabajos que se hizo en 2020 -que nunca llegaron a comenzar- a 4.739.478,20 euros en esta nueva tentativa para retomar las obras que se hará de la mano de la empresa pública Tragsa y que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de San Fernando esperan que sea la definitiva.

El proyecto, además, se financiará con cargo a los fondos europeos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) que gestiona y reparte el Gobierno andaluz, como este lunes ha confirmado en una simbólica visita a este centro de salud a medio terminar su delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, a la que han acompañado la responsable territorial, Isabel Paredes; la alcaldesa isleña, Patricia Cavada; y el gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Antonio García Navas; así una nutrida representación de la Corporación Municipal y del movimiento vecinal (Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y A.V. Huerta El Lolo y Camposoto-Distrito Sur).

Los trabajos no se han retomado aún, pero se prevé que lo hagan pronto. En cuestión de días. De hecho, nada impide ya el comienzo de las obras, que en torno a septiembre calcula la Junta que estarán ya plenamente en marcha después de los correspondientes preparativos. De momento se ha colocado el cartel de la obra, que simbólicamente visibiliza que se reanuda el proyecto y ese inmediato comienzo de las obras. De ahí la visita oficial que se ha realizado en esta jornada en la que se ha aplaudido este "hito" que supone retomar el proyecto del inacabado centro de salud de Camposoto.

No es para menos, desde luego. Las obras de este equipamiento sanitario comenzaron en 2010 y desde 2012 -hace ya 10 años- están paralizadas y el edificio a medio terminar en un estado de evidente abandono.

El proyecto -este lunes se ha reconocido- no ha tenido buena suerte. Se ha convertido en una de esas actuaciones que queda bloqueada en la administración durante años y rescatarla no solo no ha sido fácil sino que ha tenido además que lidiar con múltiples vicisitudes. La última de ellas, que la empresa que resultó adjudicataria del contrato para terminar su construcción dejara colgadas las obras si ni siquiera empezar los trabajos para reclamar un modificado de proyecto. Para resolver el contrato, la Junta tuvo incluso que recurrir al Consejo Consultivo de Andalucía.

Por eso optó por finalmente por resolver la situación a través de un encargo a medios propios, la empresa Tragsa. La intención de la Junta era poder retomar los trabajos antes de las pasadas elecciones autonómicas, pero no fue posible porque los trámites administrativos para resolver la adjudicación se alargaron más de lo previsto. Aunque sí se comprometió con los vecinos a ese pronto comienzo de las obras previstas.

El plazo para la terminación de los trabajos que maneja la Junta y Tragsa es de 20 meses, así que si todo marcha según lo previsto y no hay retrasos, el centro de salud sería una realidad en torno a la primavera de 2024. El centro, una vez que esté en funcionamiento, atenderá a una población de unos 12.000 habitantes y -de eso no cabe duda- supondrá un recurso sanitario de primera en San Fernando.

La delegada del gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ha aludido a lo complicado que ha sido retomar las obras estos años "en los que se ha tenido que luchar con mucha incertidumbre, con una empresa que dejó el centro abandonado y con la propia administración y los tiempos que maneja" hasta que se ha conseguido adjudicar los trabajos a Tragsa. De ahí que haya valorado que por fin el regreso de las obras al centro de salud de Camposoto vaya a ser al fin una realidad.

Por su parte, la alcaldesa, ha mostrado también su satisfacción ante la colocación de un cartel "que anuncia un inicio inminente de las obras" y ha recordado aludiendo a los problemas con la primera empresa adjudicataria que el parón de las obras ocurrido en torno a 2012 se debió precisamente a una situación similar "en otro contexto" a la que en estos últimos años ha tenido bloqueado el regreso de los trabajos.