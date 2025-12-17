Cavada emplaza a "actuar con firmeza frente a la corrupción, el acoso y el machismo" en una asamblea del PSOE de San Fernando

El PSOE de San Fernando celebró una asamblea de militancia en la que la alcaldesa y secretaria general, Patricia Cavada, ante el inminente ciclo electoral que llegará en 2026, aseguró que el partido llega "con la tarea hecha, con la ciudad en las mejores condiciones y con un proyecto ilusionante".

Destacó además el papel de los eventos como motor cultural y turístico, con una programación que "ha convertido a San Fernando en referencia durante todo el año, incluida una Navidad reconocida a nivel nacional por su modelo cercano y sostenible"

Cavada recordó también que 2026 será el Año Camarón, con hitos destacados como el concierto en el Madrid Arena con grandes artistas, y agradeció el trabajo colectivo de la agrupación socialista, del equipo de concejales y de todas las personas que hacen posible seguir transformando San Fernando.

La secretaria general de la agrupación local, según el comunicado remitido por el partido, "puso en valor el trabajo realizado durante el último año, reivindicó sin complejos las políticas progresistas y realizó un balance político y de gestión tanto a nivel nacional como local".

De esta forma, ante un nutrido grupo de militantes, afirmó que "el equipo de gobierno socialista ha sabido seguir avanzando en San Fernando con sensibilidad y responsabilidad, evitando la confrontación estéril y centrando los esfuerzos en mejorar la ciudad".

En materia económica, destacó que San Fernando "ha dejado de ser una ciudad dormitorio para convertirse en una ciudad de oportunidades, con una reducción del desempleo del 38,65% desde la llegada del actual equipo de gobierno, un aumento de la renta media por habitante por encima de la media andaluza y provincial, y una creciente captación de inversiones, todo ello con la menor presión fiscal entre las grandes ciudades de la provincia".

En cuanto a los servicios públicos, subrayó el primer año de municipalización del servicio de ayuda a domicilio, que ha pasado de 3 a más de 5 millones de euros, con más empleo y mayor calidad, "convirtiéndose en un modelo de referencia para otros ayuntamientos". A ello sumó el transporte urbano gratuito, las mejoras en movilidad, el nuevo modelo de aparcamientos tácticos, los avances en colegios y la preparación de nuevos procesos de municipalización, como el del agua.

Cavada destacó que San Fernando "continúa avanzando con deuda cero, uno de los presupuestos por habitante más bajos de Andalucía y una elevada inversión gracias a la captación de fondos europeos, como los 15 millones de euros del programa EDIL, que permitirán duplicar metros cuadrados de ciudad y desarrollar proyectos estratégicos como Polvorines y la liberación de La Magdalena".

Entre los proyectos en marcha y previstos, enumeró actuaciones clave en desarrollo urbano, deportivo y social, como el desdoble de Pery Junquera, La Almadraba, La Magdalena, el estadio de atletismo, nuevas viviendas, la piscina de verano, el edificio náutico, zonas verdes, mejoras en barrios, alumbrado, señalética, asfaltado y equipamientos públicos.

Defiende también "el carácter feminista" del PSOE

La secretaria general reconoció también ante la militancia que "pese al contexto complejo es el momento de reivindicar y de plantear soluciones claras". En este sentido, defendió "la necesidad de actuar con firmeza frente a la corrupción, el acoso y el machismo", al tiempo que se reivindica la tarea de "un gobierno socialista que ha impulsado los mayores avances sociales de las últimas décadas".

Durante su intervención, destacó "el carácter feminista del PSOE", recordando que "no hay una sola ley de avance y protección de los derechos de las mujeres que no lleve el sello de gobiernos socialistas", frente a un Partido Popular que "nunca ha aprobado una ley de este tipo".

También puso el foco en uno de los grandes retos de los próximos años: la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, "frente a los intentos de privatización que generan desigualdad". Alertó del crecimiento de los seguros privados en comunidades como Andalucía y defendió que "debilitar lo público es el camino directo a aumentar la desigualdad".

"Sigamos haciendo historia, cambiando San Fernando y trabajando para construir una ciudad mejor, más justa y con más oportunidades para todos y todas", concluyó Cavada.