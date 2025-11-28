Cavada asegura en el Pleno de San Fernando que “el cumplimiento estricto del decreto de la Junta es muy probable que acabe con las terrazas de Andalucía”

La complicada convivencia entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos del entorno de la calle Las Cortes también ha estado presente este viernes en el Pleno. Poco después de que Diario de Cádiz diese a conocer las severas restricciones en los horarios de terraza que se aplicarán los establecimientos hosteleros de esta zona, se ha debatido una moción en la que VOX que tocaba de cerca esta realidad. En ella, la formación solicitaba que se realicen mediciones del nivel de contaminación acústica en las zonas más afectadas por el ruido en la ciudad para “compatibilizar la actividad de la hostelería con el descanso y la tranquilidad vecinal".

La moción de VOX ha quedado finalmente rechazada con el voto negativo del PSOE y el sí de VOX, PP y AxSí.

La propia alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha intervenido tras la votación asegurando que poco puede hacer el Ayuntamiento de San Fernando ante un decreto de la administración autonómica tan restrictivo en cuanto a contaminación acústica. “El cumplimiento estricto de este decreto de la Junta de Andalucía es muy probable que acabe con las terrazas de Andalucía. Este decreto va a hacer mucho mal y hay que adaptarlo. El descanso de los vecinos de la ciudadanía es importante pero también lo es la actividad económica de nuestros hosteleros y está a expensas de diez decibelios”, indica la regidora.

Con estos diez decibelios la alcaldesa se refiere al pequeño margen sobre los límites permitidos que contempla el decreto. “La denuncia de un vecino que tenga su habitación pegada a la fachada de un negocio puede llevar a eliminar esa terraza”, ha aclarado Cavada.

La alcaldesa ha insistido en la voluntad del equipo de gobierno de proteger a los hosteleros y de hacer ver a la Junta "el peligro que supone esta regulación para un sector económico fundamental en nuestra tierra”.

Debate plenario

El portavoz del Grupo Municipal VOX, Carlos Zambrano, se ha referido a las inminentes restricciones en su intervención y ha culpabilizado al equipo de gobierno liderado de Cavada de haber provocado la situación que ha llevado a la adopción de estas medidas. “Con esta limitación bestial ustedes avocan al cierre a más de la mitad de los hosteleros del centro de la ciudad. Se ha creado esta situación porque el modelo real de ciudad que han creado es descontrolado. Ustedes no han sabido adelantarse a la evolución económica de la hostelería de la ciudad y han creado con su pasividad, con mirar para otro lado y con meter la cabeza en el boquetito, una situación de tensión que ha terminado en los tribunales con una vista para medidas cautelares para el 3 de diciembre. Y la solución a este problema no debe ser una solución judicial, debería ser una solución de ciudad capitaneada por un equipo de gobierno responsable con diálogo entre vecinos y hosteleros”, ha explicado Zambrano.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha hablado “del derecho al descanso de los vecinos y del derecho de los hosteleros a ganarse la vida” y acusó al equipo de gobierno de Cavada de no preocuparse de actualizar una ordenanza de protección del medio ambiente acústico que todavía contempla “sanciones en pesetas”. “No faltan denuncias, o que falta es una norma moderna que el gobierno haya querido actualizar a tiempo. Cuando se llega al extremo de obligar a la sociedad a interponer recursos ante los tribunales es que no falla el vecino, ni el empresario que intenta cumplir, y a los que no se les responde, lo que falla es una administración que no ha hecho su trabajo a tiempo. La responsable es la alcaldesa, que ni ha actualizado la ordenanza ni ha ejercido su función, generando una situación de inseguridad jurídica para todos, tanto para el vecino como para el hostelero”, señala Romero.

El PP asegura “no entender la imposición drástica y sorpresiva hacia los hosteleros” y solicitó al equipo de gobierno que realice una medición oficial del nivel de ruido en cada tramo de las calles afectadas. “No se puede hablar de convivencia ni de soluciones si el Ayuntamiento no sabe con datos exactos cuanto ruido hay, cuando se produce y cuando se concentra. Esta medición son sólo es necesaria para proteger a los vecinos, sino también para no responsabilizar injustamente a quienes están cumpliendo con una Ley que ya creemos obsoleta. Medir es justo, es gobernar desde los hechos y no desde las percepciones. El gobierno de Patricia Cavada ha permitido que estos problemas se prolonguen en el tiempo hasta derivar en denuncias”, expresaba la concejala popular Malu del Río.

El concejal de Planificación y Gestión Urbana, José Luis Cordero, ha indicado que se ha actuado por “un decreto de la Junta de Andalucía que establece unos límites que son prácticamente incumplibles por parte de las terrazas y veladores de toda Andalucía, al considerarlos emisores acústicos”. El concejal socialista ha calificado de “muy restrictivos los niveles de contaminación acústica del decreto de la Junta de Juanma Moreno”. “La Junta nos obliga a actuar porque no tenemos más remedio”. Cordero ha señalado que el equipo de gobierno está en permanente contacto con los hosteleros para establecer una serie de medidas que vengan a mejorar los niveles sonoros y la convivencia. “Dar cumplimiento al decreto de Moreno Bonilla pasa por la reducción del aforo de las terrazas, por la reducción del horario en el que podrán estar abiertos y por una serie de medidas correctoras”, recalca el delegado.