El cartel de Semana Santa de San Fernando se presenta este viernes en el centro de congresos

A poco más de un mes de un nuevo Miércoles de Ceniza, San Fernando vivirá este viernes el que desde hace ya varios años se ha convertido en el gran acto de eso que llaman ‘pre Cuaresma’: la presentación del cartel anunciador de la próxima Semana Santa, que en 2026 estará ilustrado por una obra de Alfredo Martínez Pérez. El periodista isleño Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz, se encargará de la presentación en un acto, que como es costumbre, tendrá la misión de inaugurar el año cofrade y que se llevará a cabo en las instalaciones del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León a partir de las 20.00 horas. La entrada será libre hasta completarse el aforo disponible en estas céntricas dependencias municipales.

Con la presentación del cartel, el Consejo de Hermandades y Cofradías –en el primer año de mandato de Eduardo Coto como presidente– abre también ese ciclo de actos que tradicionalmente preceden cada año a la celebración de la Semana Santa. Esta misma semana, de hecho, ha dado comienzo también el periodo de renovación de los abonos de los palcos de la Carrera Oficial, que concluirá el próximo 5 de febrero. Otro de los trámites habituales del calendario previo a la Cuaresma.

En lo que respecta al Consejo, además de actos como el Pregón de la Semana Santa y el Vía Crucis de las Hermandades, prevé también organizar de una nueva exposición del patrimonio cofrade en Cuaresma para la que ya se han designado a sus comisarios: Ramón Cao Rondán y a Miguel Rodríguez Estrada.