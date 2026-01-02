El cartel de la Semana Santa de San Fernando se presentará el próximo viernes 16

Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando del año pasado

La primera de las grandes citas cofrades de 2026 en San Fernando se celebrará el próximo viernes 16 de enero. El centro de congresos Cortes de la Real Isla de León acogerá a las 20.00 horas el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa isleña, que correrá a cargo del periodista Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz.

La obra, en esta ocasión, estará ilustrada por una pintura de Alfredo Martínez Pérez.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad ha dado a conocer ya oficialmente la convocatoria, que oficiosamente se encarga cada año de inaugurar la agenda cofrade del año.

Desde su junta permanente se recuerda que la entrada al acto será libre hasta completar el aforo y se recomienda acudir con suficiente antelación al inicio del acto.

Por otro lado, el Consejo de Hermandades ha anunciado también esta semana que el próximo día 13 se abrirá el plazo para la renovación de los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa, trámite que podrá cumplimentarse a través de la página web de la entidad o bien físicamente, en la sede de la calle San Joaquín.