El Consejo de Hermandades abrirá el día 13 el plazo para la renovación de los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa de San Fernando

El próximo 13 de enero se abrirá el plazo para la renovación de los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa de San Fernando, según ha anunciado el Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad.

Dicho plazo -en el que las personas abonadas que ya disponían de palco tendrán que confirmar su interés en el mismo abonando el pago correspondiente- estará abierto hasta el 5 de febrero. Los trámites podrán realizarse a través de la página web del Consejo de Hermandades -www.hermandades-de-san-fernando.org- o de martes a jueves, de 18.30 a 20.00 horas, en la sede de la entidad, calle San Joaquín, 2.

El pago se realizará siempre con tarjeta de crédito y nunca en efectivo. El plazo de renovación -aclara- es improrrogable por lo que, pasada esa fecha, el Consejo de Hermandades dispondrá de los palcos no renovados para ofrecérselo a otras personas interesadas.

En el caso de que el usuario no desee renovar el palco o la silla, tendrá que firmarse el documento que todos los abonados recibirán en su domicilio marcando la opción correspondiente y entregarlo en la sede del Consejo. Dispondrán también hasta el 5 de febrero para hacerlo. No obstante, también es posible realizar dicho trámite por WhatsApp al teléfono 669436963 al objeto de poder otorgar el mismo a otros usuarios en lista de espera.

El palco para toda la Semana Santa tendrá un precio de 220 euros, el mismo del año pasado. La silla costará 45 euros y la silla por un día de la Semana Santa, 10 euros.