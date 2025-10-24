Cambios en el formato del Pregón de la Semana Santa en San Fernando: el Consejo prescinde de la marcha 'Amarguras'

Habrá novedades en el Pregón de la Semana Santa de San Fernando. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha anunciado que se prescindirá de la interpretación de la marcha procesional Amarguras durante el acto, composición que desde hace años se venía tocando tras la presentación del pregonero, justo antes de que este iniciara su disertación en el atril. De esta forma se pretende agilizar el formato al ganar estos minutos en los prolegómenos de la exaltación que cada año anuncia la Pasión según La Isla desde el Real Teatro de las Cortes.

Se mantiene, eso sí, la marcha que habitualmente escoge el pregonero, que en esta ocasión --así lo ha informado también la institución cofrade al dar cuenta de la decisión adoptada por Manuel Ángel Cano Vélez- será Jesús Nazareno, de Rafael Huertas Soria y Juan José Puntas Fernández.

El pregonero de la Semana Santa de San Fernando, Manuel Ángel Cano Vélez, con el presidente del Consejo de Hermandades, Eduardo Coto. / Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando

Del mismo modo, el pregonero de la Semana Santa de 2026 será presentado por José Fernández Mora, hermano mayor de la hermandad del Nazareno, a cuya junta de gobierno pertenece también Manuel Ángel Cano Vélez.

Una representación de la junta permanente del Consejo de Hermandades se ha reunido recientemente con el pregonero para hacerle entrega de una "guía de orientación" que ha elaborado el propio Consejo con la ayuda de antiguos pregoneros, en cuya experiencia se ha apoyado. Camino al atril, es el nombre que han puesto a la citada guía.