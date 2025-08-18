La biblioteca municipal Luis Berenguer de San Fernando cierra temporalmente debido al desprendimiento parcial de una cornisa

Aquellos opositores y estudiantes que esperaban echar este lunes nuevas horas de estudio en la biblioteca municipal Luis Berenguer se han visto sorprendidos por el cierre temporal de estas instalaciones por motivos de seguridad. El perímetro de este equipamiento cultural se encuentra vallado y precintado por el desprendimiento de parte de una cornisa.

Los cascotes desprendidos de la cornisa aún eran visibles en la acera. / Antonio Zambonino

Desde el equipo de gobierno se explica que se han llevado a cabo las reparaciones necesarias de forma inmediata y que la biblioteca municipal Luis Berenguer, situada en el número 219 de la calle Real, abrirá el martes con normalidad y siguiendo su horario habitual. Lo cierto es que en estos momentos en la puerta de acceso a estas instalaciones permanece colocado un cartel escrito a mano con la siguiente leyenda: "Cerrado por desprendimiento de cornisa, perdonen las molestias".