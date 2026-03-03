El Bartolo se anota un tanto judicial: el TSJA falla a su favor en el conflicto con Costas por la concesión en la playa de La Casería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del popular restaurante Cantina de El Titi-El Bartolo, ubicado en la playa de La Casería, en el conflicto que mantiene contra Costas a raíz de la ocupación de la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que hace cuatro años llevó a demoler las pintorescas casetas de pescadores que se repartían por este tramo del litoral, en San Fernando.

La resolución judicial, con fecha del pasado 18 de febrero, inadmite el contencioso interpuesto por Costas contra la prórroga de la concesión administrativa otorgada en 2018 a dicho negocio de hostelería al considerar que dicha reclamación se ha presentado fuera de plazo.

La sentencia supone todo un tanto para el histórico negocio e, incluso, después de varios años viene a replantear el escenario del conflicto al abrir una puerta legal a la continuidad del establecimiento. Los planes de la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico, no obstante, pasan por consumar el derribo de todas las edificaciones existentes en la playa de La Casería, donde solo se mantienen ya en pie el Bartolo y otro negocio colindante, La Corchuela.

La concesión Costas intentaba anular por la vía judicial había expirado el 8 de agosto de 2024, de ahí que en la resolución judicial se dicte también el archivo del procedimiento "por pérdida sobrevenida del objeto". Sin embargo, existe una nueva solicitud de prórroga cursada por los propietarios del Bartolo ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que no se ha resuelto en aras al proceso judicial que hasta ahora mismo estaba dirimiéndose.

Derribos en La Casería / Julio González

Así que ahora toca a la Junta de Andalucía resolver esta nueva solicitud de prórroga, que debe previamente recabar informe de Costas. Sin embargo, la propia administración autonómica ha defendido en este proceso que dichos informes son "preceptivos pero no vinculantes" al tratarse de instalaciones desmontables, lo que dejaría cierto margen de maniobra para poder seguir abiertos en la playa de La Casería.

Así, al menos, lo entiende la defensa de este conocido establecimiento hostelero, que ejerce el abogado isleño José Antonio Gamero Albarrán, que ha valorado la resolución "como un pronunciamiento de especial relevancia en materia de concesiones en dominio público marítimo terrestre por cuanto reafirma la importancia del rigor procesal y de la correcta interpretación de la normativa de Costas en litigios entre administraciones y particulares".

Su defensa, detalla, ha permitido poner de manifiesto "la extemporaneidad parcial del recurso, la correcta aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la pérdida de objeto y la complejidad competencial entre administraciones en materia de litoral".

De hecho, señala el letrado, la sentencia del TSJA advierte a la administración de que la nueva prórroga solicitada "deberá ajustar sus argumentos a la legislación actualmente vigente".

Precisamente, en el pasado mes de agosto se conoció otra sentencia del TSJA que, sin embargo, avalaba la continuidad de los derribos emprendidos por Costas a raíz del recurso presentado por el otro establecimiento hostelero emplazado en la zona, La Corchuela. En este otro caso, no obstante, no se debatía la existencia de ninguna concesión sino la legalidad del procedimiento de recuperación posesoria de la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre que había iniciado la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico y que llevó en febrero de 2022 a la demolición de las casetas.

Tras esta otra sentencia, el futuro para los dos establecimientos pintaba bastante negro, si bien la victoria judicial alcanzada ahora por el Bartolo aparca por el momento el derribo de este popular negocio emplazado en la playa de La Casería, que tiene claro que va a seguir luchando por seguir abierto. Sobre todo ahora que tiene argumentos judiciales para pelear por ello.