La barriada Bazán en San Fernando cumple un año con las obras de rehabilitación en marcha

La barriada Bazán se dispone a cumplir un año desde el inicio de las primeras obras para la rehabilitación estructural de los bloques de viviendas que se acomete con cargo a los fondos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) que gestiona la Junta de Andalucía, una inversión sin precedentes que suma 5,6 millones de euros pero que, sin embargo, no alcanza a todos los vecinos por igual.

A pesar de la elevada cuantía que se ha destinado a esta intervención –que ha sido posible tras afrontar su catalogación como barriada vulnerable– la mitad de los bloques se ha quedado fuera de estas ayudas. De ahí que la barriada –y por otro lado también el Ayuntamiento de San Fernando– continúen reclamando una ampliación de los fondos que permita abarcar la totalidad de la barriada y dar así una respuesta integral a una demanda histórica que se remonta décadas atrás en el tiempo.

No obstante, para la asociación de vecinos de la barriada Bazán, ahora inmersa en un proceso electoral para elegir a una nueva junta directiva, las obras han sido todo un reto cuyos resultados empiezan al fin a verse. Los vecinos de los bloques en los que se ha intervenido –afirma su presidente, José María Santos Bonet– están satisfechos con la actuación. Y la entidad vecinal espera que a principios de año vayan finalizándose los trabajos que se están acometiendo en los bloques.

Eso sí, como ha ocurrido con toda obra, los trabajos no han estado exentos de problemas que en los últimos meses han afectado al sector de la construcción –y también a no pocas inversiones públicas– al dispararse los costes materiales con la inflación. Eso –explica Santos Bonet– ha afectado también a su marcha.

En todo caso, el balance de la actuación que se brinda desde la entidad vecinal es bastante positivo, aunque evidentemente se insiste en que queda todavía por afrontar la rehabilitación de media barriada. Uno de los retos que Bazán –y la asociación de vecinos– tendrá que afrontar en los años venideros. "Hay que seguir luchando por eso", dice Santos Bonet, que no puede sino aludir también a lo difíciles que han resultado los trámites previos. "Hay bloques no se han beneficiado de las ayudas porque no presentaron la documentación", sostiene.

La rehabilitación de Bazán, precisamente, deparó también uno de los asuntos que ha marcado el último año al abrirse diligencias judiciales contra la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) y tres de sus trabajadores a raíz de la denuncia presentada por la ex concejala de Desarrollo Urbano y ex presidenta de dicha empresa municipal, Claudia Márquez.

La denuncia de la edil se centraba en el procedimiento seguido por la citada empresa pública a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en estas obras de rehabilitación (para lo que tenía una encomienda de gestión) y, especialmente, acerca de las empresas propuestas para hacerse cargo de su ejecución. Las diligencias, no obstante, han sido archivadas hace poco más de un mes después de que los trabajadores prestaran declaración en el juzgado.

Tras ello, el gerente de Esisa ha sido destituido por el equipo de gobierno.