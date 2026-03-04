El Ayuntamiento vuelve a apostar por 'Mi primera vez en el teatro' para acercar las artes escénicas a los escolares de San Fernando

El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha la iniciativa Mi primera vez en el teatro, una propuesta educativa y cultural que está recibiendo una gran acogida y que permitirá a más de 1.400 alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria de la ciudad disfrutar gratuitamente de su primer contacto con las artes escénicas en el Real Teatro de Las Cortes.

Tras el enorme éxito cosechado el pasado año, y ante el entusiasmo mostrado nuevamente por el profesorado, el Consistorio ha decidido reeditar este proyecto que tiene como principal objetivo acercar el teatro a los más pequeños, fomentar el interés por la cultura y dar a conocer la historia y el valor patrimonial de un espacio emblemático para la ciudad como es el Real Teatro de Las Cortes.

En esta edición participarán escolares de los centros educativos Puente Zuazo, La Ardila, Casería de Ossio, Camposoto, Cecilio Pujazón, La Salle El Carmen, Miramar, Juan Sebastián Elcano, Reina de la Paz, Raimundo Rivero, Quintanilla, Arquitecto Leoz, Manuel de Falla, Constitución, Vicente Tofiño, Las Cortes, Servando Camúñez, Colegio Vedruna Nuestra Señora del Carmen, Padre José Casal Carrillo, Compañía de María, Erytheia, Almirante Laulhé y Upace.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado que “para este equipo de gobierno es una prioridad acercar la cultura a nuestros niños y niñas desde edades tempranas, y Mi primera vez en el teatro es una de las iniciativas más bonitas y enriquecedoras que impulsamos en este sentido”.

En este contexto, ha subrayado que el hecho de que cerca de 1.600 escolares puedan vivir su primera experiencia escénica en el Real Teatro de Las Cortes “supone no solo un acercamiento al teatro, sino también al patrimonio y a la historia de nuestra ciudad”.

El programa se desarrollará del 16 al 18 de marzo, con un total de cinco sesiones concentradas en tres días. La obra elegida este año es Mambrú volvió de la guerra, un texto que logra la extraordinaria hazaña de conectar con la actualidad mientras transporta al público a la España de los años 30 a través del recuerdo y la cultura popular, evocada en la conocida canción que da título a la representación.

Pacheco ha señalado que, tras la magnífica acogida de la pasada edición, “era casi una obligación moral reeditar este proyecto”, agradeciendo especialmente la implicación del profesorado y de los centros educativos participantes. “El entusiasmo de los docentes y la ilusión con la que el alumnado vive esta experiencia nos confirman que estamos en el camino correcto”, ha afirmado.

Se trata de una actividad conjunta de las concejalías de Educación y Cultura, que además contempla transporte gratuito para aquellos centros educativos situados más lejos del centro de la ciudad. “No se trata solo de asistir a una representación, sino de vivir un proyecto educativo completo”, ha indicado Pacheco.

Asimismo, se han facilitado materiales didácticos y cuadernos pedagógicos para que el alumnado pueda trabajar en el aula tanto antes como después de asistir a la función, convirtiendo esta experiencia en un proyecto educativo integral y de gran impacto. “Queremos que esta primera vez en el teatro sea una experiencia inolvidable que despierte vocaciones culturales y consolide el hábito de disfrutar de las artes escénicas”, ha concluido.

Érase un sábado

Por otro lado, este sábado 7 de marzo, en colaboración con la compañía Teatro Estudio Jerez, llegará una nueva representación del ciclo de teatro infantil Érase un sábado. En esta ocasión se pondrá en escena el clásico El flautista de Hamelín, a las 12:00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura de la calle Gravina. Se trata de un espacio con capacidad para 150 personas que favorece la cercanía y la interacción entre el público y los intérpretes.

Cabe destacar que el ciclo, que se celebra una vez al mes en las mañanas de los sábados, toma su nombre del tradicional inicio de los cuentos, evocando historias y relatos que forman parte del imaginario colectivo. La iniciativa nació con el objetivo de reforzar la oferta cultural destinada a la infancia y a las familias, fomentando desde edades tempranas el contacto con las artes escénicas y el hábito de consumo cultural.

De igual forma, ya se encuentran a la venta las entradas para otra propuesta especialmente pensada para el público joven e infantil. Se trata de Festykids -Encuentros en la Segunda Fase. Una Aventura Musical de los 80, un espectáculo que invita a las familias a sumergirse en una experiencia única, inspirada en el universo de Stranger Things y en los grandes clásicos de la década del 80.

Festykids ofrecerá una puesta en escena llena de música, diversión y nostalgia, combinando aventuras, personajes entrañables y una ambientación que remite a una de las épocas más icónicas de la cultura pop.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación cultural desde edades tempranas y con la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, consolidando una propuesta que ya se ha convertido en una cita muy esperada por la comunidad educativa.