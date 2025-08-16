El Ayuntamiento de San Fernando refuerza su alianza con la Asociación Española Contra el Cáncer

Imagen de la reunión entre el El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han mantenido un encuentro de trabajo y cooperación para reforzar la atención integral a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias. En esta línea, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha mantenido una reunión con la presidenta provincial, Laura Bahamondes, la gerente de la AECC, Gema Baños, y la concejala de Bienestar Social, Isa Blanco, en el que se han abordado líneas de trabajo conjuntas.

La reunión ha servido para consolidar la estrecha relación que desde hace años mantienen ambas instituciones y que se traduce en proyectos, acciones conjuntas y apoyo económico. Este es el caso de las ayudas concedidas por parte municipal para el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de la actividad diaria y desarrollo de programas de las entidad local.

Durante la reunión se abordaron cuestiones clave como las ayudas disponibles para pacientes de cáncer que, tras un diagnóstico, se encuentran en situación de baja médica o desempleo, así como las herramientas necesarias para su reincorporación laboral. También se trató el acceso a la incapacidad temporal, la orientación a autónomos, asalariados y fijos discontinuos, y la importancia de contar con el médico de atención primaria como referente en el proceso.

En este sentido, Cavada ha incidido en que “el cáncer conlleva consecuencias médicas, físicas, psicológicas, sociales, laborales, emocionales y familiares, por lo que es vital que las personas cuenten con un apoyo sólido y especializado”.

Evento a nivel provincial

Otro de los puntos tratados ha sido la colaboración para la celebración a nivel provincial del encuentro más destacado que celebra la entidad en su lucha contra el cáncer, para que se pueda llevar a cabo por primera vez en San Fernando. Así se ha planteado la posibilidad de celebrar este evento conjunto y en la participación de la entidad en el Día Internacional del Voluntariado el próximo 5 de diciembre, como ya hizo el pasado año en el Centro de Congresos.

Cavada ha subrayado que “la AECC realiza un trabajo ejemplar, no solo a nivel nacional y provincial, sino también en San Fernando, donde su labor es fundamental para muchas familias”. “Queremos seguir ayudando para que se llegue a más personas, especialmente a aquellas que, en un momento tan difícil, no saben dónde acudir o qué recursos tienen a su disposición”, ha comentado la alcaldesa.

Por su parte, Gema Baños ha agradecido “la predisposición y escucha” del Consistorio, y ha destacado que “la AECC pone al paciente en primer lugar para reducir el impacto del cáncer y garantizar la equidad en el acceso a recursos y tratamientos. Este encuentro abre una hoja de ruta común para abordar de forma integral las necesidades de las personas afectadas”.

La AECC pone a disposición de pacientes y familiares una amplia red de servicios gratuitos, profesionales y especializados: atención psicológica, apoyo social, acompañamiento, asesoramiento, formación y programas para el acceso o retorno al empleo. Estos recursos están disponibles en su sede local y a través del teléfono gratuito 900 100 036, activo las 24 horas, los 365 días del año.

En la provincia de Cádiz, la AECC cuenta con 17 profesionales, 632 personas voluntarias y 12.545 socios, con presencia en 13 localidades, incluida San Fernando. Solo en 2024, la entidad ha atendido a 1.721 personas mediante 7.621 sesiones profesionales, y ha desarrollado programas de prevención que han llegado a 13 personas en materia de tabaquismo.

Durante la reunión también se habló del compromiso de la AECC con la investigación y su reto de alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en cáncer. En la provincia de Cádiz, la asociación ha contribuido con cerca de 290.000 euros a los 750 proyectos de investigación que actualmente mantiene en marcha a nivel nacional.

Difusión y apoyo municipal

El Ayuntamiento de San Fernando se ha comprometido a intensificar la difusión de los servicios y prestaciones de la AECC mediante campañas específicas en redes sociales, espacios municipales y otros canales. “La colaboración del Ayuntamiento con la AECC no solo se traducirá en apoyo económico, sino también en ayudarles a llegar a más personas, difundir sus servicios y potenciar su presencia en la ciudad”, ha afirmado Cavada.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de San Fernando de reforzar el tejido social y sanitario de la ciudad, con una política activa de apoyo a entidades sociosanitarias que trabajan por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Cabe recordar que el Consistorio, además del programa de ayudas destinadas al mantenimiento y/o funcionamiento de las sedes, actividades de sus vida diaria y desarrollo de progamas, tiene además otra partida económica anual para mejoras las infraestructuras existentes o atraer nuevas entidades dentro del proyecto de San Fernando, la ciudad de la inclusión. De este manera, el Ayuntamiento sigue impulsando acciones que, además de generar empleo, fomentan la cohesión social y ponen a las personas en el centro de las políticas locales.