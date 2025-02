El Ayuntamiento de San Fernando cerró 2024 con 43 millones de saldo en el banco

San Fernando/El dato salió a relucir en el transcurso del pleno que la Corporación Municipal celebró en la jornada del pasado viernes, en el que se dio cuenta de la evolución trimestral del presupuesto municipal, que al ser la última del año permite ya avanzar cómo será la liquidación del ejercicio. El Ayuntamiento de San Fernando cerró el año 2024 con un saldo de 43 millones de euros en sus diferentes cuentas bancarias después de dejar la deuda a cero.

Este elevado importe fue el blanco de críticas de la oposición, que explicó que la existencia de tal cantidad de dinero "inmovilizado" a 31 de diciembre responde al escaso porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias y de las inversiones que estaba previsto que se ejecutaran en dicho año.

Por su parte, el gobierno municipal replicó a las críticas de la oposición aduciendo que dicho capital, tal y como dicta la normativa, es necesario para poder acometer inversiones públicas ya que "se requiere que se disponga del crédito necesario con anterioridad al inicio de la licitación", explicó la nueva responsable municipal de Gestión Presupuestaria y Tributaria, María Gómez, que se estrenó como tal en el pleno al dar cuenta de esta evolución presupuestaria.

"Cerramos cerramos 2024 con la deuda nuevamente a cero y arrancamos 2025 con un presupuesto aprobado que otorga al Ayuntamiento una mayor autonomía de gestión y capacidad de financiación para abordar nuevos proyectos de transformación urbana mejora y de mejora de los servicios públicos e inversiones que continúen transformando esta ciudad", dijo la edil socialista.

Desde el gobierno local, en esta evolución trimestral del presupuesto, se insistió especialmente así en lo que supone para la ciudad la eliminación de la deuda, "que ha sido fundamental para que podamos asumir compromisos de inversión plurianual".

"Este enfoque financiero permite adelantar la licitación de los proyectos de modo que el préstamo necesario se solicite únicamente cuando sea absolutamente imprescindible y en la cantidad precisa, con la intención de amortizarlo de manera anticipada y de mantener la estabilidad financiera", aclaró María Gómez al recordar también que "hace apenas 9 años la deuda ascendía a 48 millones de euros".

La nueva responsable de Hacienda recordó también que se ha cerrado el año "con más de 32 millones de euros de inversiones en licitación" y apuntó a proyectos como los de los estadios de fútbol y de atletismo o la segunda fase de la remodelación de la avenia Pery Junquera, "que hemos dotado económicamente en 2024".

PP: Se sube el IBI pero solo sirve "para acumular el dinero en las cuentas"

Para la concejala del PP Inmaculada Marín, esos 43 millones de euros de saldo que reflejaban las cuentas bancarias del Ayuntamiento de San Fernando a 31 de diciembre, después incluso de haber amortizado varios préstamos, son "el reflejo de una lenta gestión presupuestaria" que además está "ya cronificada".

"Ese dinero inmovilizado no dinamiza la economía local", advirtió la edil del grupo popular. Así, la formación señala también a los casi 154 millones de euros de crédito que el Ayuntamiento debía ejecutar en 2024, "de los que solo se han reconocido obligaciones por poco más de 100 millones de euros". Eso -aclaró Marín- significa que más de 53,5 millones de euros han quedado nuevamente sin ejecutar, un 35% de desviación respecto al objetivo presupuestario del propio gobierno de Patricia Cavada.

El PP arremetió así contra la subida del IBI en un 13% que se puso en práctica en 2024 "al más puro estilo sanchista" pero que, a su juicio, únicamente ha servido "para acumular el dinero durante años en las cuentas corrientes".

Hay -insistió- "decenas de proyectos y cientos de partidas sin ejecutar pese a tener financiación", lo que supone "una paralización continua de obras y servicios por acumulación de fallos burocráticos de este gobierno y por una peligrosa falta de personal en todas las áreas de servicios".

El PP citó así varias partidas sin gastar, como los más de 316.000 euros en mantenimiento y conservación de colegios públicos, 57.000 euros destinados a la promoción de la cultura emprendedora, más de 59.000 euros dedicados a cursos de formación para fomento del empleo, 60.000 euros para la puesta en marcha del contrato para control de inversiones "que tanto reclaman desde el servicio de Intervención" o los 100.000 euros de subvención al alquiler de viviendas públicas, "que siguen intactos".

Vox: "Un 86% de las inversiones están pendientes de ejecutarse"

En los mismos términos se expresó desde el grupo municipal Vox el concejal Ángel Aparicio, que recordó en el pleno que "están pendiendies de ejecución un 86% de las inversiones reales".

Eso, añadió, supone que quedan por pendientes de ejecutarse 37 millones de euros teniendo en cuenta con que hay partidas -como la destinada a la dinamización del comercio- de las que no se ha gastado ni un céntimo. "Esto no es crecer, esto no es crecimiento de la ciudad. Esto es el empobrecimiento de la ciudad. Es lo que llevan estas políticas socialistas cuyo objetivo es crear pobreza y tener al ciudadano dependiente de ellos", dijo.

AxSí: "Hay partidas de los presupuestos en las que no se gasta ni un céntimo"

También el portavoz de AxSí, Fran Romero, aludió a esos 37 millones de euros "sin gastar" de las inversiones, que supne "casi un 90%", a los que sumó más de 8 millones de la partida de gastos corrientes -casi un 20%- que tampoco se han ejecutado.

Hay -insistió- partidas presupuestarias "en las que no se gasta ni un céntimo o se gasta de una manera muy insuficiente", tales como zonas verdes, seguridad, empleo, saneamiento urbano, emprendedores, vivienda, alumbrado público, control de plagas, infraestructuras deportivas, vías urbanas o mantenimiento de los colegios, "con más de 300.000 euros sin gastar". Frente a ello, insistió, se encuentran la partidas "que se gastan con tremenda diligencia e incluso por encima de lo presupuestado", como son las destinadas a evento y propaganda.

El Periodo Medio de Pago

Otra de las cuestiones que se abordó en este punto fue la evolución del Periodo Medio de Pago (PMP) del Ayuntamiento de San Fernando, que pasó en este trimestre de 44 a 37 días. La oposición le recordó que durante 11 meses de 2024 este indicador ha estado por encima del plazo legal a pesar del saldo con el que cuenta el Consistorio. Y volvió a echar mano al informe de Tesorería que relaciona el problema con la falta de personal.