El Ayuntamiento de San Fernando garantiza un mínimo de 30 agentes de la Policía Local en la vía pública cada día de Navidad

Agentes de la Policía Local dando paso al tranvía durante el encendido del alumbrado, en una imagen de archivo

La delegada de Prevención, Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de San Fernando, María José Foncubierta, ha presidido la Junta Local de Seguridad, en la que se ha avanzado en la puesta en marcha del dispositivo especial que, en coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Protección Civil, se pondrá en marcha en la localidad durante la Navidad.

El objetivo de este plan de seguridad -ha detallado el Ayuntamiento isleño en un comunicado- "es que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de la programación especial, los encuentros familiares, las celebraciones entre amigos y las tradicionales compras"..

Durante la reunión de la Junta Local de Seguridad que se ha mantenido ante los primeros actos navideños este sábado -con el encendido del alumbrado y la inauguración del mercadillo- se ha revisado la coordinación permanente que se mantiene con la Policía Nacional a lo largo de todo el año y que, de manera específica, se intensifica durante estas fechas para ajustar los dispositivos a cada momento y circunstancia.

El operativo navideño -informa el gobierno municipal- contará con 120 efectivos adicionales de Policía Nacional, además del apoyo del grupo GOR (Grupo Operativo de Respuesta). Por parte de la Policía Local, se reforzarán todos los turnos, garantizando un mínimo de 30 agentes diarios en la vía pública, cifra que ascenderá hasta 40 efectivos en jornadas especiales, como la del Fin de Año.

El refuerzo no se centra únicamente en los eventos -explica el Consistorio- sino también en las zonas comerciales, en la vigilancia de la seguridad ciudadana y en las fechas de celebraciones privadas y comidas navideñas.

Asimismo, participan en el dispositivo Protección Civil, Bomberos, la Guardia Civil en materia fiscal y la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, que realizará controles específicos sobre la venta de alcohol a menores y la comercialización de artículos pirotécnicos.

Este despliegue permitirá cubrir todas las franjas horarias y reforzar la presencia en las áreas más transitadas, con el fin de prevenir hurtos y garantizar una experiencia de compra segura.

Coordinación entre efectivos

El servicio de bomberos establecerá retenes especiales adaptados a la programación festiva, con especial atención a actividades multitudinarias y a las cabalgatas. Por su parte, Protección Civil contará con retenes operativos y se sumará al dispositivo el Servicio de Asistencia Médico-Sanitaria de Cruz Roja. Como cada año, se han elaborado planes de autoprotección específicos para las cabalgatas, esenciales para garantizar su correcto desarrollo.

"San Fernando lo tiene todo preparado y organizado para disfrutar de unas fechas tan señaladas en un contexto de máxima seguridad y tranquilidad", ha señalado Foncubierta al término de la reunión. La delegada ha subrayado la importancia de repasar al detalle cada una de las citas y eventos previstos, reforzando la presencia de los distintos cuerpos en aquellos con mayor afluencia de público o desarrollados simultáneamente.

Asimismo, la edil ha destacado que se presta cada vez más atención a la seguridad sanitaria, la prevención de robos y agresiones y la gestión de grandes aglomeraciones. "Somos una ciudad con gran experiencia en la organización de eventos de gran afluencia, y sabemos que cada detalle cuenta", añadió.

Durante la Junta Local de Seguridad se han revisado los principales espacios públicos que acogerán actuaciones musicales, espectáculos, instalaciones navideñas y los recorridos de las cabalgatas. Foncubierta ha agradecido "el mimo y la profesionalidad" de todos los cuerpos implicados y del voluntariado de Protección Civil.

Las jornadas clave: el encendido del alumbrado y las cabalgatas

El primero de los eventos que contará con un dispositivo reforzado será el acto simbólico de encendido del alumbrado navideño por parte de la artista Nia, que tendrá lugar este sábado 29 de diciembre en la plaza del Rey.

De igual forma, se ha prestado especial atención a las cabalgatas del Heraldo Real y de los Reyes Magos, que se celebrarán los días 4 y 5 de enero. Ambas contarán con una ambulancia de soporte vital avanzado con personal técnico, enfermero y médico, así como con medidas adicionales durante el recorrido en autobús de Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la ciudad.

De manera paralela, se ha organizado un refuerzo de seguridad en establecimientos y calles, especialmente en las zonas comerciales y en el centro urbano, ante la mayor afluencia prevista por las compras navideñas. Habrá parejas de agentes patrullando a pie y un despliegue adicional en las principales arterias comerciales.