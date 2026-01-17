El Ayuntamiento anuncia el comienzo del Plan Mejor Acera 2026 en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado a través de un comunicado del desarrollo de "una amplia batería de actuaciones de mejora de la accesibilidad y mantenimiento urbano en más de 25 barrios de la ciudad y en el ámbito del Centro Comercial Abierto" con una inversión de 800.000 euros. Estas intervenciones, pertenecientes al programa del Plan Acera y ejecutadas a lo largo del último año, "han tenido como objetivo mejorar la calidad del espacio público y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía mediante actuaciones ágiles, eficaces y consensuadas", afirma.

Este pasado año -señala- se incrementó su presupuesto hasta alcanzar los 800.000 euros y ha ampliado su ámbito de acción incorporando otros servicios municipales vinculados al mantenimiento urbano. De esta forma, el plan suma ahora actuaciones en señalización vertical y horizontal, alumbrado, podas, limpieza y baldeo, lo que permite una respuesta más integral y eficaz en todos los barrios.

A los trabajos realizados también hay que añadirles los realizados a través del plan de empleo o de contratos de mejoras, con una inversión global sobre los 1,4 millones de euros. "Estos trabajos han abarcado un amplio abanico de actuaciones, entre las que se incluyen mejoras de accesibilidad, adecuación de pasos de peatones, eliminación de barreras arquitectónicas, reparación y sustitución de solerías deterioradas, así como actuaciones de embellecimiento, señalización, pintura y resano de distintos elementos urbanos. Estas intervenciones se han llevado a cabo tanto tras un continuo trabajo de escucha y diálogo con las asociaciones y federaciones vecinales", explica.

Dentro de este conjunto de actuaciones que se han ejecutado durante el pasado año, destacan varias intervenciones como las realizadas en las calles Belén, Campomanes, Colón, Soto del Real, Luis Milena, San Ignacio, Tomás Azcárate, Montigny, Columnas de Hércules y San Juan Bosco.

Desde el Ayuntamiento también se ha trasladado que ya se ha iniciado el Plan Mejor Acera 2026, que se llevará a cabo, igualmente, durante el presente año con el mismo presupuesto que el anterior. En este contexto, el gobierno municipal ha anunciado que se está trabajando en Vilarrubí, Pery Junquera y una actuación de firme en calzada en el cruce de Falla, San Marcos y San Onofre que complementará las actuaciones en la zona y reforzará el objetivo de crear barrios más funcionales y acogedores para la ciudadanía.

Plaza del Merendero

De igual forma, destaca el Ayuntamiento isleño en su comunicado la intervención que se está ejecutando en la plaza del Merendero, donde el Ayuntamiento ha realizado una remodelación integral de este "espacio emblemático" con el objetivo de mejorar su accesibilidad, funcionalidad y estética urbana. Los trabajos, que se encuentran en su fase final, han renovado por completo la plaza y adaptarla a las necesidades actuales del barrio.

Señala además que esta actuación de la plaza del Merendero ha ampliado los espacios de uso mediante una reordenación general del ámbito, con especial atención al área infantil y a la creación de zonas plenamente accesibles. "Para ello, se ha llevado a cabo la renovación de los pavimentos con materiales innovadores que ofrecen una superficie continua, sin bordes ni desniveles, garantizando un tránsito cómodo y seguro para todas las personas", apujnta.

Además de los últimos detalles, queda por reubicar el parque infantil dentro de la plaza siguiendo un diseño más funcional e integrado, dotado de un pavimento continuo de caucho técnico que mejora la seguridad y la accesibilidad, ofreciendo un espacio de juego más moderno para niños. Esto permite contar con un espacio más versátil que facilite la celebración de actividades y eventos organizados por la entidad vecinal, reforzando el carácter social y de convivencia de este enclave urbano.

De forma complementaria, la actuación incluye mejoras en materia de movilidad y seguridad vial, como la regularización de los pasos de peatones conforme a criterios de accesibilidad universal, la reordenación de las plazas de aparcamiento y el asfaltado de la calle Marqués de la Victoria. Asimismo, se han instalado nueva señalización vertical y se ha renovado la pintura vial mediante materiales reflectantes, reforzando la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Insiste el Consistorio que el pasado año ya se realizaron obras en los alrededores de la Plaza del Merendero, consistentes en la sustitución de tramos de acerado deteriorados y la reparación de bordillos en zonas de aparcamiento. Estas actuaciones fueron consensuadas con la Asociación Vecinal El Merendero y la Federación de Esteros y Salinas, contribuyendo a mejorar la seguridad y funcionalidad del entorno urbano.