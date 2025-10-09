El Plan Mejor Acera de San Fernando llega a La Ardila mientras sigue en La Noria y San Rafael

El Ayuntamiento de San Fernando continúa ejecutando nuevas intervenciones en diferentes barrios de la ciudad dentro del plan Mejor Acera, el programa municipal de mantenimiento urbano que, desde hace tres años, impulsa mejoras planificadas y definidas de manera conjunta con las entidades vecinales para dar respuesta a las necesidades reales de cada zona.

En esta ocasión, las obras han comenzado en la barriada de La Ardila, concretamente en la calle José Gil, donde se está procediendo a la renovación del acerado, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora estética de la vía pública. Entre las actuaciones destacan el rebaje de bordillos y la instalación de pavimento podotáctil especial, diseñado para facilitar la orientación y el tránsito de personas con visibilidad reducida. De igual forma, se está realizando un replanteamiento de la señalización vial para optimizar el número de aparcamiento.

Estas intervenciones se están llevando a cabo tras diversas reuniones con las entidades vecinales, en las que se han consensuado las actuaciones a realizar. Asimismo, se mantiene una coordinación permanente con las federaciones vecinales para informa a los vecinos y vecinas del desarrollo de los trabajos.

De forma paralela, el Ayuntamiento está ejecutando mejoras en otras zonas de la ciudad, donde también se llevan a cabo actuaciones específicas para mejorar la accesibilidad urbana y eliminar barreras arquitectónicas que dificultaban la movilidad de las personas. En este sentido, se han realizado trabajos en La Noria, Las Palmeras y la calle Luis Milena, consistentes igualmente en el rebaje de bordillos y la instalación de pavimento podotáctil.

El plan Mejor Acera nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de pequeñas intervenciones de gran impacto, centradas en la accesibilidad y la seguridad peatonal. Desde su puesta en marcha, ha permitido eliminar numerosas barreras arquitectónicas, reparar aceras en mal estado y adecuar pasos de peatones, contribuyendo a transformar el día a día de los vecinos y vecinas.

Estas obras suponen una mejora sustancial en materia de accesibilidad, movilidad urbana y en la imagen de la ciudad. Forman parte del compromiso del Ayuntamiento de San Fernando con una ciudad más atractiva, cuidada y cómoda, que avanza en grandes proyectos estratégicos, pero también en el mantenimiento cotidiano de los barrios como un servicio público esencial para facilitar la vida de los ciudadanos.

Las actuaciones incluidas en este plan integral de accesibilidad no solo benefician a las personas con movilidad o visibilidad reducida, sino también a personas mayores, familias con carritos de bebé y a cualquier peatón que necesite desplazarse de forma más cómoda y segura.

En definitiva, se trata de un conjunto de intervenciones que garantizan la igualdad de oportunidades en el uso del espacio público y que reflejan el compromiso del Ayuntamiento de San Fernando con la inclusión, la accesibilidad y la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.