Las obras del Plan Mejor Acera llegan a la zona de La Noria en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa desarrollando obras de mejora en distintos barrios de la ciudad dentro de la tercera edición del Plan Mejor Acera, un programa de mantenimiento urbano que, desde hace tres años, se impulsa de manera conjunta con las entidades vecinales para atender las necesidades prioritarias de cada zona.

En esta ocasión, se está actuando en la zona de La Noria, próxima a la rotonda Tomás y Valiente, donde se está renovando el acerado, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la estética de la vía pública. Entre las intervenciones destacan el rebaje de bordillos y la instalación de pavimento podotáctil especial, diseñado para facilitar la orientación y el tránsito de personas con visibilidad reducida.

Este plan está transformando la movilidad y la accesibilidad de los barrios gracias a actuaciones de gran impacto, que han permitido el arreglo de aceras en mal estado, la mejora de los pasos de peatones y la creación de itinerarios más inclusivos para toda la ciudadanía. "Con ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de avanzar hacia una ciudad más cómoda, segura y accesible para los vecinos poniendo en valor la participación ciudadana como eje fundamental de la planificación urbana", ha dicho en una nota.