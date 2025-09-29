El Ayuntamiento de San Fernando da 10 días a Endesa para iniciar las obras de La Almadraba o anuncia que irá a los tribunales

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado un plazo de 10 días a la compañía eléctrica Endesa para que inicie los trabajos de soterramiento del cableado de media tensión del barrio de La Almadraba "y solucionar los problemas de los cortes de suministros". De lo contrario, ha advertido en una nota deprensa, "acudirá a los tribunales como única manera de exigir lo que ya hace un año que se está prolongando injustificadamente".

El Consistorio explica en su comunicado que ha trasladado en diversas reuniones y comunicaciones los graves problemas de suministro eléctrico que padece el barrio, por lo que teniendo en cuenta la demora en actuar por parte de Endesa y los graves perjuicios que se están ocasionando, emprenderá las acciones legales necesarias para defender los derechos de los vecinos afectados.

Recuerda el ejecutivo municipal que la solución técnica planteada por la propia empresa consistía en el soterramiento de la línea de media tensión, una actuación para la que Endesa solicitó al Ayuntamiento ejecutar previamente los trabajos de canalización. El gobierno local cumplió con su compromiso e invirtió 140.000 euros en la ejecución de dichas obras concluidas en verano de 2024, hace ya un año. Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos municipales, la empresa no ha completado la actuación que le corresponde, dejando la intervención inconclusa y manteniendo a los residentes en una situación insostenible.

El Ayuntamiento subraya que ha ejecutado aquello que contempló el acuerdo alcanzado, la obra de canalización, y que "si pudiera ejecutaría el soterramiento del cable" pero que "lamentablemente esta actuación corresponde única y exclusivamente a la empresa suministradora". "El Ayuntamiento no puede, en ningún caso, asumir competencias ni responsabilidades que son propias de la compañía eléctrica. Hacerlo supondría incurrir en una ilegalidad", ha aclarado el gobierno local.

En la actualidad, los hogares y negocios de La Almadraba sufren constantes cortes y microcortes de luz, con jornadas en las que se han contabilizado hasta doce interrupciones de suministro, que aunque de escasa duración, no tienen que producirse. Esta circunstancia afecta gravemente a la vida diaria de los residentes: electrodomésticos, neveras sin capacidad de refrigerar, interrupciones en comercios y hostelería, y, especialmente preocupante, riesgos para personas dependientes de equipos eléctricos por problemas de salud.

Dispuesto a llegar "hasta las últimas consecuencias"

La inversión municipal de 140.000 euros permitió al Ayuntamiento ejecutar la canalización de la red de media tensión en el tramo comprendido entre la calle Osa Menor y el Centro de Transformación ubicado en Buen Pastor. Con ello, el Consistorio materializó su compromiso con la actualización de las infraestructuras de canalización, con los vecinos, comerciantes y empresarios de la zona. No obstante, al no haberse completado la instalación por parte de Endesa, los problemas de suministro persisten y el esfuerzo municipal queda incompleto.

"El gobierno local es conocedor de cuanto alteran y el perjuicio que sufren los vecinos, ya que la problemática se arrastra desde hace tiempo y la empresa no ha dado respuesta efectiva. Es una cuestión en la que Ayuntamiento junto a los responsables de la entidad vecinal y Federación de Vecinos Isla de León está tratando constantemente, compartiendo la información, cada reunión, cara reclamación e incluso cada acción que estamos desarrollando, como han sido las previas reclamaciones formales presentadas a Industria", expone en el comunicado.

Desde el Ayuntamiento se comparte plenamente la indignación del vecindario "y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias": "La calidad de vida de la ciudadanía es prioritaria para este gobierno local y no vamos a permitir que se prolongue más esta situación, el suministro eléctrico es algo básico y no puede estar en estas circunstancias de constantes interrupciones", se afirma desde el Consistorio.

En este sentido, se afirma de manera tajante que el posicionamiento municipal en apoyo a los vecinos, "para llegar hasta donde sea necesario para que se garantice un servicio eléctrico digno y seguro".