AxSí critica el urbanismo "de hormigón y plástico" que Cavada "ha impuesto" en San Fernando

La formación política AxSí San Fernando ha pedido al gobierno municipal de la socialista Patricia Cavada "que siga los pasos de París" y se sume a la "revolución de la proximidad como herramienta para transformar las ciudades para, así, transformar todo lo demás y para construir sociedades felicez y garantizar un futuro para el planeta".

Así lo ha señalado en un comunicado en el que, a las puertas del 24 de Septiembre, apremia a la regidora isleña a que emule a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a la que -precisamente- el año pasado se le hizo entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas.

"Un año después, es fácil comprobar cómo en París, al contrario que San Fernando, sí se ha seguido actuando desde la alcaldía por la sostenibilidad y para combatir el cambio climático", señalan los andalucistas. "El pasado 21 de junio en la explanada del Ayuntamiento de París se inauguraba un bosque urbano que ocupa gran parte de su superficie. La explanada cuenta con medio centenar de árboles de gran tamaño, entre ellos especies locales resistentes al cambio climático, que están acompañados de más de 20.000 plantas, incluidos arbustos y helechos, para crear un ambiente de bosque y numerosas zonas frescas y de sombra", apunta.

"Lamentablemente, nada tiene que ver este bosque urbano que los parisinos se encuentran frente al Ayuntamiento con la plaza del Rey que Cavada impuso a los isleños desde un modelo de ciudad y un urbanismo poco amable en los que la sostenibilidad es sólo de boquilla e imperan el hormigón y el plástico. Lo que los isleños vemos frente a nuestra Casa Consistorial es muy distinto. Frente a zonas de sombra nosotros tenemos una plaza árida y diáfana y frente a frondosos árboles y arbustos nosotros contamos con tristes áreas de césped artificial que disfraza de verde al plástico. Y ese modelo también se traslada a otros espacios públicos, como el recién reformado parque infantil en Puerto de Palos, donde lo verde y sostenible es puramente testimonial", subraya la andalucista.

Por otro lado, el partido señala que, dos años después de su toma de posesión, "Cavada no está más cerca de un San Fernando más sostenible pues La Isla nunca fue más insostenible".

"En junio de 2023, la alcaldesa se refería en su discurso a 'una nueva lógica urbana' con la que combatir el cambio climático e insistía en movilizar todos los medios necesarios para proteger el planeta, porque esa batalla se ganará o se perderá en las ciudades. Transcurrido más de la mitad del mandato vemos que aquello fue humo vendido y que en La Isla la batalla se está perdiendo. Las olas de calor aumentan y las zonas de sombra natural se reducen. Por no tener, no tenemos ni toldos en las calles comerciales de nuestra ciudad a pesar de anunciarse en su día a bombo y platillo como tienen otros muchos municipios. Pedimos a Cabada que abandone el postureo y la sostenibilidad de salón y sea, de una vez por todas, razonable y fiel a un compromiso real con la sostenibilidad y que actúe en consecuencia con este compromiso", denuncia AxSí.