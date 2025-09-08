Una nueva mirada al pasado a las puertas del 24 de Septiembre: la exposición 'Tejiendo la historia'

Exposición 'Tejiendo la historia', dedicada a la Guerra de la Independencia, en el Castillo de San Romualdo, en San Fernando

Las dependencias municipales del Castillo de San Romualdo, en San Fernando, acogen desde el pasado viernes la exposición que anualmente organiza la Asociación Histórico Cultural Real Isla de León con motivo de la celebración de la fiesta local del 24 de Septiembre, en la que se conmemoran Las Cortes de 1810 así como el asedio que sufrió la villa durante la Guerra de la Independencia y su heroica resistencia.

La muestra, organizada bajo el título Tejiendo la historia, muestra una ocasión excepcional para mirar a esa parte del pasado de La Isla de la mano de esta asociación, cuyo objetivo es promover recreaciones históricas y exposiciones.

Exposición 'Tejiendo la historia', dedicada a la Guerra de la Independencia, en el Castillo de San Romualdo, en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Se trata, además, de la primera de las actividades que se organiza en San Fernando con motivo del 24 de Septiembre, que en esta edición se dedicará a la música y al papel que ha tenido en la lucha por la democracia, lo que se personifica en la figura legendaria de Joan Manuel Serrat, que recibirá el premio Cortes de la Real Isla de León.

La exposición puede visitarse en el horario habitual del Castillo de San Romualdo, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00. Los lunes permanecen cerradas las instalaciones.

La muestra estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre.