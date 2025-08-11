AxSí San Fernando homenajea a Blas Infante cuando se cumplen 89 años de su muerte

Como cada 11 de agosto, la Coordinadora Local de AxSí ha celebrado, junto al busto de Blas Infante del Parque Almirante Laulhé, su tradicional homenaje y ofrenda floral al Padre de la Patria Andaluza en el aniversario de su muerte, de la que se cumplen 89 años.

Los andalucistas han insitido en diversas reivindicaciones a través de una nota de prensa. La primera de ellas es lamentar los agravios comparativos entre Andalucía y otras comunidades autónomas por parte del gobierno central, a pesar de que la andaluza es la de mayor densidad demográfica. “Blas Infante insistía en su Ideal Andaluz que Andalucía no puede ser menos que nadie. Debemos luchar por un trato igualitario y justo y eso pasa por dar presencia en la Junta de Andalucía y en el Congreso a una fuerza política andaluza y andalucista, que vele por los intereses de nuestra tierra y de sus habitantes", señala la formación.

Por otro lado, AxSí condena el empeño de algunas formaciones en desprestigiar a la figura de Blas Infante. “La ultraderecha recurre a distorsionar la realidad a su antojo calificando a la Patria Andaluza como una mentira histórica. Unas osadas afirmaciones que sólo buscan ofender y que revelan el profundo desconocimiento de los hechos y del legado de Blas Infante. No se puede negar la importancia de la figura de Blas Infante. Tampoco se puede negar el sentir andaluz ni el sentimiento andalucista, ni se puede atacar por sistema y sin argumentos a cualquier pensamiento político distinto. La diversidad es positiva y de eso deberían tomar conciencia”, explican los andalucistas.

Por último, AxSí lamenta que Cavada no recupere el acto institucional de homenaje a Blas Infante por parte del Ayuntamiento. “Es una cuestión de responsabilidad institucional, pero claro, entendemos que el gobierno socialista habrá valorado que homenajear a Blas Infante no es algo que se vaya a ver traducido en votos y ya conocemos bien cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno”, recalcan desde AxSí.