AxSí San Fernando: “El abandono municipal al que Cavada somete a San Fernando amenaza la integridad y el bolsillo de los isleños”

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha lamentado que el equipo de gobierno de Cavada siga priorizando los eventos con fines electoralistas y la discutible compra de elementos como la Carrera Oficial o las casetas para la Feria en el Parque frente a la mejora de las barriadas y de la calidad de vida de los isleños. Otro ejemplo de la dejadez y el abandono municipal a los que el gobierno socialista somete a la ciudad y a sus vecinos, explica Romero, es una nueva reclamación patrimonial de las muchas que se estiman en Junta de Gobierno Local, en concreto la del pasado 11 de julio. En su seno, indica el portavoz, se acordó indemnizar con 32.419,16 euros a una isleña que sufrió una caída en la vía pública tras cruzar un paso de cebra en el entorno de la calle San Marcos debido al mal estado y la falta de mantenimiento del firme.

“Esta vecina necesitó ser hospitalizada, intervenida quirúrgicamente y luego afrontar una larga recuperación, que lamentablemente, ha derivado en secuelas físicas. Es inadmisible que el abandono municipal de Cavada amenace a la propia integridad y seguridad de los isleños y es intolerable que las consecuencias la deban asumir todos los isleños e isleñas desde las arcas municipales”, señala Romero.

“Entendemos que no se puede esperar más de un equipo de gobierno que se gasta casi 2,5 millones de euros en la Carrera Oficial y casi 900.000 euros en las casetas de la Feria del Parque como mínimo. Mientras, destina en el Presupuesto Municipal, sin ejecutarlo plenamente, sólo 50.000 euros a la reparación y conservación del alumbrado de la ciudad, poco más de 800.000 euros al mantenimiento de infraestructuras de todo el término municipal, apenas 200.000 euros a la reparación de complementos de vías urbanas o 10.000 euros a reparar el saneamiento. Una vez más las comparativas no dejan lugar a duda alguna y revelan las verdaderas prioridades de Cavada”, concluye Romero.