AxSí exige la reparación inmediata del ascensor de la estación de tren de San Fernando Centro tras quedarse atrapada una persona en silla de ruedas

Sergio Castañeira, dos horas y media atrapado en la estación de San Fernando por la avería del ascensor

El concejal del grupo municipal AxSí, en San Fernando, Lolo Picardo, se ha hecho eco de la denuncia realizada el pasado viernes por el vicepresidente de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (AGADI) tras quedarse atrapado durante más de dos horas en la estación de tren San Fernando-Centro porque el ascensor estaba averiado desde hacía días sin que dicha incidencia fuese advertida a los usuarios.

Para picardo, lo ocurrido constituye "un nuevo y gravísimo episodio de falta de accesibilidad" en dicha estación

El edil andalucista ha sido contundente: "Este episodio es una vulneración flagrante de los derechos más básicos. No estamos ante un fallo puntual, sino ante un problema estructural que Renfe y ADIF llevan demasiado tiempo ignorando", afirma.

Picardo recalca que la ausencia de información dejó al afectado en una situación de total desamparo: "Es inaceptable que una persona con movilidad reducida viaje sin que nadie le advierta de que no podrá salir del andén de destino. Eso no es una avería: es una negligencia que pone en riesgo a nuestros vecinos", denuncia.

Desde AxSí recuerdan que la accesibilidad no es una mejora opcional, sino un derecho legalmente garantizado. "San Fernando no puede permitir que sus ciudadanos queden atrapados —literal y emocionalmente— por la falta de compromiso de quienes gestionan el servicio ferroviario", insiste Picardo.

Axsí exige a Renfe y Adif la reparación inmediata de los ascensores, la implantación de un sistema obligatorio y visible de avisos ante cualquier incidencia que afecte a la accesibilidad y la presencia de personal para atender a usuarios con movilidad reducida.

Asimismo, el grupo municipal reclama a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, "tan protagonista en las fotos de inauguración de las últimas obras de accesibilidad en la estación que parecía que las había financiado el Ayuntamiento", que actúe y reclame con firmeza al Ministerio socialista para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse, pues afectan directamente a la seguridad, la dignidad y la libertad de movimiento de los vecinos.