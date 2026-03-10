AxSí denuncia el "uso político" por parte de Cavada de la visita a San Fernando del Defensor del Pueblo

AxSí San Fernando ha criticado el "uso político" que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ,dio a la reciente visita a la ciudad del Defensor del Pueblo Andaluz, que el pasado 24 de febrero instaló por un dia su Oficina de Información y Atención Ciudadana en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León con el objetivo de atender presencialmente a los vecinos.

Esta iniciativa, recuerdan los andalucistas, pretendía acercar la institución a la ciudadanía para recoger reclamaciones relacionadas con la actuación de las administraciones públicas en ámbitos como vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, medio ambiente o transporte, así como cuestiones relativas a servicios de interés general como suministros básicos o entidades financieras. "De atender a los ciudadanos, nada de nada. Quienes querían ser escuchados tuvieron finalmente que desplazarse a otras localidades como El Puerto de Santa María o Chiclana", señala la formación.

Para AxSí, la visita acabó reducida prácticamente a un acto institucional en el que la alcaldesa, Patricia Cavada, aprovechó la presencia del Defensor para trasladar reclamaciones políticas "que difícilmente corresponden a la función de mediación de esta institución".

Además, la formación considera que esta situación refleja una contradicción evidente: "Resulta difícil entender que quien hoy utiliza la presencia del Defensor del Pueblo Andaluz para reivindicar cuestiones ante otras administraciones sea la misma alcaldesa que en numerosas ocasiones hace oídos sordos a las reclamaciones de los ciudadanos isleños y a las propias actuaciones mediadoras del Defensor del Pueblo Andaluz", indica AxSí San Fernando.

Los andalucistas recuerdan que existen expedientes y actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz relacionadas con reclamaciones de vecinos de San Fernando que, según denuncian, no han obtenido la respuesta adecuada por parte del Ayuntamiento. Por ello, el AxSí considera que las instituciones deben servir para resolver los problemas reales de la ciudadanía "y no para escenificar actos institucionales sin utilidad práctica para los vecinos". Por eso reclama al gobierno local mayor respeto hacia las reclamaciones de los isleños y hacia el propio papel del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de los derechos de la ciudadanía.