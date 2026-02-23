La oficina del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza este martes a San Fernando

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a San Fernando este martes 24 de febrero y a Chiclana de la Frontera el miércoles 25 de febrero para atender presencialmente a la ciudadanía.

En esta visita participará el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que mantendrá una reunión con las asociaciones de ambas ciudades el miércoles 25 en Chiclana, además de celebrar encuentros con los alcaldes de ambas ciudades. Asimismo, Maeztu entregará uno de los Premios de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia 'Así veo mis derechos' en el IES Sancti Petri de San Fernando.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

La atención presencial se ofrece el martes 24 de febrero en San Fernando en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León, ubicado en la calle Real número 83 y el miércoles 25 de febrero en Chiclana de la Frontera en el Centro de Servicios Sociales, situado en calle Terral número 1. El horario será de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o X.